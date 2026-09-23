Què fer si tens un infart estant sol a casa: «Aquest detall et pot salvar la vida»

Quan comences a notar que alguna cosa no funciona bé al teu cos i estàs sol a casa és normal entrar en pànic, sobretot si el teu coneixement bàsic de salut et diu que potser estàs patint un atac de cor. Aquest succeeix quan deixa d'entrar sang a l'òrgan, i amb ella, l'oxigen. Sovint passa perquè un coàgul de sang tapona alguna de les vies.
Aquesta afectació colpeja vora 70.000 persones a l'any a Espanya i les malalties cardiovasculars són la segona causa que provoca més morts a l'Estat, per aquesta raó cal saber com intervenir en cas de sentir alguns dels símptomes. Miquel Assal, tècnic d'emergències i divulgador, explica quins són els senyals d'un infart en homes i com actuar si no tens ningú al costat en el pòdcast Roca Project.
La pressió al pit i el dolor al braç
"El primer símptoma i el més clar és el pes en el pit, al centre del tòrax", explica Assal al pòdcast. El tècnic d'emergències compara aquesta pressió amb la d'una llosa al pit: "És un dolor que no has sentit mai", subratlla i afegeix que, moltes vegades, aquest mal s'estén al braç esquerre "i també al dret".
Altre dels senyals és una punxada entre el coll i la mandíbula. "És una sensació d'angoixa que anomenen sensació de mort imminent, perquè com no ho has sentit mai abans, penses que et mors", descriu Assal. A totes aquestes se li sumen la indigestió, els vòmits, els mareigs i el suor fred, que, segons explica l'expert en emergències, apareixen "de forma súbdita".
Què fer si estàs sol a casa?
El primer que has de fer és agafar el mòbil i trucar al 112. En segon lloc, i és "un detall molt important", mentre tens el mòbil en l'orella, "deixa la porta de ta casa oberta", perquè si et quedes inconscient és més fàcil per als serveis mèdics i d'emergències entrar a la teva casa a realitzar les maniobres per reanimar-te.
El tercer pas, i que poca gent coneix, és "tenir aspirina a casa", assenyala Assal. Els professionals sanitaris sovint recomanen mastegar-ne una, ja que pot ajudar a reduir el dany cardíac, però sempre que no hi hagi contraindicacions i cal que l'infart estigui diagnosticat. A més, el tècnic d'emergències indica que l'ideal és esperar a l'ambulància assegut en una posició lateral perquè, en cas de vòmit, "no t'ofegues".
Per altra banda, en cas d'estar en un lloc públic com un centre comercial o un poliesportiu, sovint hi ha desfibril·ladors i cal avisar del dolor, però sense que això substitueixi trucar al 112 i demanar ajuda.