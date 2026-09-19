Ricard Ferrer, doctor de Vall d'Hebron: «Si tens una infecció, actua ràpidament per evitar una fallada multiorgànica»

La sèpsia és una emergència mèdica en què el temps és determinant. Es produeix quan la resposta de l’organisme davant d’una infecció provoca una reacció descontrolada que pot acabar afectant el funcionament dels òrgans.
"Determinades infeccions poden provocar una resposta exagerada en el nostre organisme", explica Ricard Ferrer, cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital Vall d'Hebron. És en aquest punt quan, segons explica al vídeo, apareix la sèpsia. Per això, detectar-la i començar el tractament com més aviat millor és fonamental. Però què passa exactament quan una persona té sèpsia? I per què alguns pacients han d’ingressar a l’UCI?
"Hem d'actuar ràpidament"
El doctor Ferrer explica que aquests pacients necessiten una actuació ràpida perquè la malaltia pot evolucionar en poc temps. El tractament busca controlar la infecció i, alhora, mantenir el funcionament dels òrgans que es poden veure afectats. "Si no s'actua ràpidament es pot produir un 'fallo orgànic' o 'fallo multiorgànic'", destaca el doctor.
L’ingrés a l’UCI pot impressionar les famílies, però el fet que un pacient necessiti cures intensives no significa que no es pugui recuperar. Precisament, aquestes unitats permeten fer una vigilància contínua i aplicar els tractaments necessaris quan l’organisme necessita suport.
La sèpsia pot aparèixer a partir d’infeccions molt diferents i, per això, és important estar alerta davant d’un empitjorament sobtat de l’estat general d’una persona que té o ha tingut una infecció.
Quins són els senyals d'alarma?
Entre els senyals d’alarma que poden aparèixer, segons explica el doctor Ferrer:
- Confusió o alteració de l’estat mental
- Dificultat per respirar
- Febre o temperatura corporal anormalment baixa
- Freqüència cardíaca elevada
- Debilitat molt marcada
Aquests símptomes no permeten diagnosticar una sèpsia per si sols, però davant d’un deteriorament important cal buscar atenció mèdica urgent.
Com actuar?
Segons el doctor de l'Hospital Vall d'Hebron, el "primer de tot" és donar al pacient antibiòtic per combatre el microorganisme que infecta la persona. En segon lloc, s'ha de controlar el focus de la infecció, "de vegades, inclús quirúrgicament", subratlla Ferrer. I, per últim, i una vegada la persona està ingressada a l'UCI, "donar suport als òrgans que en aquell moment fallen", explica el doctor.