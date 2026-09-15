El truc de la ciència per mantenir-se «jove» després dels 65 anys

Mantenir el cervell estimulat és clau, des d'un punt de vista intel·lectual, per mantenir-se sempre "jove". No és una teoria nova, però la ciència cada vegada troba noves formes de fer-ho per millorar la vida de la població més envellida. En concret, dos nous estudis de l'Escola Internacional Superior d'Estudis Avançats (SISSA, per les seves sigles en italià) assegura que estimular el cervell ajuda a preservar les seves funcions cognitives, des de la memòria de treball fins a la intel·ligència emocional.
La primera troballa és més simple del que sembla: una vida intel·lectualment estimulant manté el llenguatge i la memòria de treball més joves. Segons els investigadors, els adults amb major reserva cognitiva rendeixen en fluïdesa verbal gairebé com els joves: "La reserva cognitiva ajuda a mantenir el cervell jove, almenys pel que fa al llenguatge i la recuperació de paraules", argumenten els autors de l'estudi.
El segon, en aquesta línia, se centra en la memòria de treball. És a dir, la que et permet retenir dades mentre fas altres tasques. En aquest sentit, els investigadors conclouen que la gent gran té més capacitat de recordar paraules associades amb emocions positives, molt per sobre que les que associen a experiències negatives. La investigadora Stefania Lucia detalla que les persones amb més intel·ligència emocional trigaven més a respondre als estímuls emocionals. No per falta d'aptitud, sinó perquè tenen més recursos per processar la informació, i això els suposa més temps.
Com estimular el cervell
La investigadora principal de tots dos treballs, la neurocientífica Raffaella Rumiati, posa sobre la taula les claus per mantenir el cervell "jove" i, de retruc, combatre l'envelliment. Des del seu punt de vista, en base a les investigacions, l'essencial és millorar les eines per a estudiar l'envelliment cognitiu i identificar els factors que protegeixen la ment amb els anys. Així i tot, crida a la prudència i reconeix que els resultats, tot i que "prometedors", hauran de confirmar-se amb més profunditat en futurs estudis.