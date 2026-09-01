Què fer si t'ennuegues i estàs sol a casa: «Només tens 90 segons abans de desmaiar-te»

Moltes persones viuen soles a casa o passen molt temps sense companyia. En aquest context, qualsevol accident pot ser mortal i petits gestos habituals com menjar o beure aigua poden suposar un risc si no s'actua ràpidament o si no se sap què fer. En aquest sentit, un ennuegament pot convertir-se en una emergència en qüestió de segons.
L’asfíxia per ennuegament és una de les principals causes de mort accidental a Espanya: el 2023 hi van morir 3.155 persones per aquest motiu, segons dades de l’INE recollides per l’Observatori de Prevenció de Riscos i Accidents. Els aliments són una de les causes més habituals, però els objectes petits i les peces de joguina també poden acabar bloquejant les vies respiratòries, especialment en el cas dels infants. Per això, saber identificar un ennuegament greu i reaccionar ràpidament pot marcar la diferència.
Dos passos que et poden salvar la vida
"Si pots tossir, abaixa el cap i tus amb totes les teves forces", explica el doctor David Calleja al seu vídeo d'Instagram. Tossir és una bona senyal, segons destaca, ja que vol dir que pots respirar i, posant el cap en aquesta posició pot ajudar a expulsar l'objecte o l'aliment amb què t'has ennuegat.
Ara bé, si no pots tossir o la tos és silenciosa, explica el doctor, pots estar en perill. "En aquest moment, només tens 90 segons abans de desmaiar-te", subratlla Calleja, qui explica els dos passos que has de seguir per salvar-te la vida.
El primer que has de fer és buscar ajuda: "Surt de casa i truca a la porta d'algun veí, augmentarà les teves possibilitats de sobreviure". El següent pas és no perdre el temps esperant que obri la porta el teu veí, "comença a fer-te la maniobra d'auto-Heimlich", alerta Calleja. Aquests són els dos passos que has de seguir:
- Busca una cadira. Col·locat dret darrere de la cadira i recolza l'abdomen al respatller per damunt del melic.
- Fes pressió. Deixa caure el cos amb tota la força possible cap a baix i cap a dintre fins que expulsis l'objecte o l'aliment.
Com ajudar a una persona que s'està ennuegant?
Com explica la Creu Roja al seu web, una de les primeres coses que cal comprovar és si la persona pot respirar i tossir, encara que ho faci amb dificultat. Si ho fa, cal animar-la a continuar tossint i vigilar que la situació no empitjori. En canvi, si no pot respirar, parlar ni tossir, l’obstrucció pot ser total. També pot posar-se les mans al coll o començar a adquirir una tonalitat blavosa als llavis o a la cara. En aquest cas, cal actuar immediatament i trucar al 112.
Si és un adult o un infant de més d’un any la persona que s'està ennuegant hi ha tres maneres d'actuar ràpidament. La primera és donant cinc cops ferms a l'esquena entre els omòplats amb el taló de la mà. Si això no funciona, posa't darrere de la persona, envolta-li la cintura amb els braços i col·loca el puny per sobre del melic. Subjecta’l amb l’altra mà i fes cinc compressions cap endins i cap amunt perquè surti l'objecte. Si amb tot això no aconsegueixes res, continua alternant les dues maniobres fins que expulsi l’objecte o perdi la consciència i truca el 112.
I si és un nadó menor d’un any?
En els nadons no s’han de fer compressions abdominals. Cal subjectar-lo boca avall sobre l’avantbraç, mantenint el cap més baix que la resta del cos, i donar-li cinc cops ferms entre els omòplats. Si l’objecte no surt, cal girar-lo boca amunt i fer cinc compressions al centre del pit amb dos dits. S’han d’anar alternant les dues maniobres fins que expulsi el cos estrany o perdi la consciència.
Tres coses que no has de fer
Davant d’un ennuegament greu, hi ha errors que poden empitjorar la situació:
- No introdueixis els dits a la boca per intentar treure l’objecte si no el veus clarament.
- No sacsegis la persona.
- No retardis la trucada al 112 si l’obstrucció no es resol.