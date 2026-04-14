La pastilla que «et pot salvar la vida» i has de tenir sempre a casa, segons un expert en primers auxilis

L’infart de miocardi continua sent una de les principals causes de mort arreu del món, i en aquests casos, el temps de reacció és vital. Saber reconèixer els símptomes i actuar amb rapidesa pot marcar la diferència entre salvar o perdre la vida. Els cardiòlegs coincideixen que la rapidesa d’actuació és clau, ja que el cor necessita un flux constant de sang i oxigen per funcionar correctament.
En aquest sentit, l'expert en primers auxilis i divulgador a les xarxes socials Miguel Assal recomana tenir sempre un medicament molt popular a la farmaciola de casa, ja que evita la formació d'un tap a l'artèria i pot arribar a trencar-lo. "Et pot salvar la vida", diu.
Es tracta de l'aspirina, que actua com un antiplaquetari que redueix la capacitat de les plaquetes d'agrupar-se i formar coàguls. Per això, si hi ha la sospita que algú pot estar patint un infart, Assal recomana ingerir mitja aspirina, entre 250 i 300 mil·ligrams i mastegar-la. "És igual que el gust sigui desagradable", subratlla.
El medicament "prohibit" en cas d'infart
D'altra banda, Assal recorda que la recomanació de prendre una aspirina en cas d'infart exclou les persones al·lèrgiques o amb contraindicacions. Tanmateix, demana evitar prendre altres pastilles com a substitutiu, sobretot l'ibuprofèn i el paracetamol; alhora que avisa que l'aspirina no és útil en cas d'ictus, ja que empitjoraria el sagnat -que no es produeix en infarts-.
Què és un infart i per què es produeix
Concretament, un atac de cor succeeix quan deixa d'entrar sang a l'òrgan, i amb ella, l'oxigen. Sovint passa perquè un coàgul de sang tapona alguna de les vies. Aquesta afectació colpeja vora 70.000 persones a l'any a Espanya i les malalties cardiovasculars són la segona causa que provoca més morts a l'Estat, per aquesta raó cal saber com intervenir en cas de sentir alguns dels símptomes.
Infart de cor: així s'ha d'actuar per salvar la vida
El primer pas és identificar els senyals d’alarma. El més habitual és un dolor intens o una pressió forta al pit, que pot irradiar-se cap al braç esquerre, l’esquena, el coll o la mandíbula. També poden aparèixer símptomes com suor freda, mareig, falta d’aire, nàusees o una sensació sobtada de debilitat. En alguns casos, sobretot en dones o persones grans, els signes poden ser més discrets, com una gran fatiga o malestar a la zona de l’estómac.
Quan es detecten aquests símptomes, cal actuar sense perdre temps. No s’ha d’intentar conduir fins a l’hospital, ja que pot resultar molt perillós. El correcte és trucar immediatament al 112 o al servei d’emergències corresponent i seguir les seves instruccions. Mentre arriba l’ajuda, és recomanable seure o estirar-se, mantenir la calma i evitar qualsevol esforç físic.
En el cas que la persona estigui conscient i disposi d’una aspirina a mà, els professionals sanitaris sovint recomanen mastegar-ne una, ja que pot ajudar a reduir el dany cardíac, però sempre que no hi hagi contraindicacions i cal que l'infart estigui diagnosticat. Si, per contra, la persona perd el coneixement i deixa de respirar, cal iniciar la reanimació cardiopulmonar (RCP) si es tenen coneixements bàsics, fins que arribin els serveis mèdics, i seguir les indicacions que se'ns transmetrà a través del telèfon un cop s'hagi trucat a emergències.
Per altra banda, en cas d'estar en un lloc públic com un centre comercial o un poliesportiu, sovint hi ha desfibril·ladors i cal avisar del dolor, però sense que això substitueixi trucar al 112 i demanar ajuda.