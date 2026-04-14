L'error comú que omple la nevera de bacteris i oxida el menjar

Cada tall i tipus de carn necessita una cocció particular per evitar intoxicacions, però alguns són especialment delicats. Un dels tipus més delicats és la carn picada, popular per la seva versatilitat, ja que forma part de receptes populars des de les mandonguilles a les hamburgueses i pasta bolonyesa.
Encara que moltes persones no hi paren atenció, una de les claus per al correcte manteniment d'aquest tall és la manera com es guarda a la nevera. El procés de picat de la carn fa que s'oxidi ràpidament en estar exposada a l'aire, per la qual cosa els xefs estan compartint consells sobre com emmagatzemar-la correctament i evitar la proliferació de bacteris que es puguin estendre per la nevera.
Contràriament a la creença popular que diu que la carn oberta pot durar uns quants dies a la nevera, el xef David Guilbert, conegut a les xarxes socials com Davidguibertchef, assenyala que pot durar un màxim de 24 hores. Per això, desaconsella comprar una safata gran per consumir-la al llarg de la setmana, ja que la carn es degrada i, com que té una superfície exposada més gran a l'aire, l'oxidació s'accelera i proliferen bacteris.
Què passa amb la carn picada de carnisseria?
En el cas de la carn picada de carnisseria, està exposada als mateixos problemes que la que prové d'un supermercat, però s'ha d'evitar emmagatzemar-la directament a la nevera, segons el cuiner professional. En el seu lloc, s'ha de guardar en un recipient hermètic, ja que el paper en què se sol embolicar a les carnisseries no és suficient per protegir la carn de l'oxidació.
@davidguibertchef Conservar mal la carne picada es muy peligroso 🏥 Hoy te cuento las 3 claves para conservar la carne picada de forma segura. #carne #cocinafacil #cocinasana ♬ sonido original - Davidguibertchef
Aquesta es guarda a la lleixa més baixa de la nevera perquè és el lloc més fred de l'electrodomèstic. A més, s'ha de mantenir a una temperatura igual o inferior als quatre graus per evitar l'aparició i proliferació de bacteris, d'acord amb el bloc de la carnisseria en línia Emmerjosa.
Com cuinar la carn picada per evitar intoxicacions
En moltes llars hi ha moltes ocasions en què no es té prou temps per emmagatzemar correctament la carn o no es vol consumir els propers dies. En aquestes circumstàncies, la millor opció, segons el xef, és congelar-la. Guilbert aconsella cuinar-la abans de congelar-la perquè la seva consumició sigui segura, però també es pot congelar crua. Destaca, a més, que es pot fer servir tant en pasta bolonyesa com en tacs de carn.
Tot i això, si l'aliment ha passat per un procés de descongelació, però s'ha de tornar a congelar, s'ha de cuinar a una temperatura molt alta per eliminar bacteris, d'acord amb el bloc de l'empresa d'alimentació congelada Frioal. En qualsevol cas, aquesta empresa desaconsella tornar a congelar carn que ha estat descongelada.