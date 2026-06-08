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Alimentació

L'aliment que pot rejovenir el cervell 11 anys, segons un estudi

L’evidència científica apunta que una alimentació rica en nutrients pot ajudar a protegir la salut cerebral i alentir el deteriorament cognitiu, especialment gràcies al consum de verdures de fulla verda

  • Aquest tipus de verdures ajuden a preservar la memòria, la concentració i l'agilitat mental a partir dels 70 anys -

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Publicat el 08 de juny de 2026 a les 14:32

L'alimentació té un paper fonamental en la salut del cervell i en el manteniment de la memòria al llarg dels anys. Una dieta variada i rica en fruites, verdures, llegums, cereals integrals, peix blau i fruits secs aporta vitamines, antioxidants, greixos saludables i altres nutrients que contribueixen a protegir les neurones i a afavorir el correcte funcionament cognitiu.

Diverses investigacions han relacionat aquest tipus d'alimentació amb un menor risc de deteriorament cognitiu i de malalties neurodegeneratives, fet que posa de manifest que tindre cura del que mengem també és una manera de preservar la memòria, la concentració i l'agilitat mental a mesura que envellim, especialment a partir dels 70 anys. 

Una investigació publicada a la revista Nutrients va analitzar desenes d'estudis per identificar quins aliments s'associen a una millor salut cerebral al llarg de la vida. Els investigadors van revisar inicialment 183 treballs científics i, després d'un procés de selecció, en van incloure 54 en l'anàlisi final. L'estudi comparava diversos grups d'aliments, com els lactis, els ous, el peix i el marisc, les carns magres, els fruits vermells, els fruits secs, els cereals integrals i diferents tipus de verdures.

Les conclusions: aquest és la millor verdura pel cervell

Les conclusions apunten que les verdures de fulla verda són les que ofereixen una relació més clara amb un envelliment cognitiu més lent i una millor capacitat de memòria en persones grans. Segons els autors, incorporar-ne una o dues racions diàries podria ajudar a conservar un rendiment cerebral comparable al d'una persona aproximadament onze anys més jove.

Entre aquests aliments destaquen els espinacs, les bledes, la col arrissada, la ruca, els créixens, l'enciam i el bròcoli. Tots comparteixen una elevada concentració de nutrients com el folat, la vitamina K, els carotenoides i diversos antioxidants, substàncies que contribueixen a protegir les neurones i a frenar el deteriorament associat a l'edat.

Un cervell onze anys més jove

Els estudis analitzats a la investigació indiquen que les persones a partir dels 70 anys que consumeixen regularment una o dues racions diàries d'aquestes verdures de fulla verda obtenen millors resultats en proves de memòria i agilitat mental. De fet, els resultats són tan positius que, a través de la ingesta diària d'aquestes quantitats, els estudis demostres que la gent gran té una capacitat de processament similar a la de persones onze anys més joves.

Els experts atribueixen aquest efecte protector a la combinació de vitamines, minerals i compostos antioxidants presents en aquests vegetals, que afavoreixen el bon funcionament del cervell i la preservació de les funcions cognitives.

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