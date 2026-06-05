Els set millors aliments per cuidar el cervell: «Són les principals fonts d'omega-3»

L'alimentació juga un paper cabdal en la cura de la nostra salut física i mental. De la mateixa manera que hi ha un seguit d'aliments que són nocius per al nostre cos, com les begudes ensucrades, entre d'altres, també n'hi ha que ajuden a cuidar el cervell. Aquests són els aliments rics en àcids grassos omega-3, ja que són els que tenen més relació amb la salut del cervell i el cor. Aquests aliments són d'origen vegetal i contenen uns nutrients necessaris que el cos no és capaç de generar per si mateix.
La nutricionista Nichole Dandrea-Russert detalla en una entrevista a The Washington Post que el primer aliment que es relaciona amb l'omega-3 és el marisc, però que n'hi ha molts d'altres vegetals que també tenen grans beneficis per a la salut. De fet, en tenen molts més que el marisc, segons argumenta l'experta. Els omega-3 es presenten principalment en tres formes: EPA, DHA i ALA. Aquests àcids grassos participen en funcions des de les primeres etapes de la vida.
Entre els aliments amb major contingut d'ALA, i que per tant són els millors per mantenir una bona salut del cervell, destaquen l'oli de llinosa, les llavors de xia, les nous, les llavors de lli, l'oli de canola, l'oli de soja, l'edamame i els llegums vermells. En aquest sentit, l'Acadèmia Nacional de Medicina recomana una ingesta diària mínima d'1,6 grams d'ALA per als homes i d'1,1 grams per a les dones.
L'aliment que manté el cervell jove
Mantenir la ment àgil i jove amb el pas dels anys és una de les grans preocupacions de la majoria de les persones. Sovint es recorre a complements vitamínics o superaliments exòtics, sense saber que el veritable secret podria estar amagat en un calaix de la nostra nevera. Segons el farmacèutic Sento Segarra, la clau no requereix grans inversions: "El secret per a tenir un cervell més jove està a la teva nevera".
Segarra assegura que els "autèntics salvadors" de la ment són les verdures de fulla verda. "Espinacs, col, bledes... tot just les que sovint apartem del plat", apunta el farmacèutic. Aquests ingredients tan quotidians es converteixen, així, en el millor recurs per protegir el cervell.
El motiu del seu poder rau en la seva composició nutricional, altament beneficiosa per a les neurones. Segons l'expert, aquestes hortalisses "estan plenes d'antioxidants que protegeixen les neurones i que lluiten contra l'envelliment del cervell". Concretament, aporten vitamina K, que és "important per a la memòria", i àcid fòlic. D'altra banda, l'expert destaca que les verdures de fulla verda "milloren el flux de sang al cervell". "Més oxigen, més nutrients", assegura Segarra.