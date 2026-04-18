La salut del cervell depèn, en gran part, del que mengem cada dia. Així ho explica el metge Rodrigo Arteaga, que apunta que les sardines són un dels aliments més beneficiosos per a la funció cognitiva. Arteaga aconsella incorporar aquest peix blau a la dieta dues o tres vegades per setmana, ja que aquesta rutina senzilla pot tenir efectes directes en la memòria i la concentració. El secret rau en el seu alt contingut en omega-3, uns greixos essencials que el cos no produeix de manera natural i que són clau per al bon funcionament cerebral.
Arteaga explica que els àcids grassos d'omega-3 presents a les sardines ajuden a reduir la inflamació cerebral i poden contribuir a prevenir el deteriorament cognitiu associat a l’edat. De fet, són diversos els estudis que relacionen el seu consum habitual amb una millor capacitat de memòria i un menor risc de patir malalties neurodegeneratives. A banda, les sardines també aporten nutrients essencials com la vitamina B12, imprescindible per al sistema nerviós, i la vitamina D, vinculada amb la salut cerebral i l’estat d’ànim. A això s’hi sumen proteïnes de qualitat i minerals com el fòsfor o el seleni.
A més, segons l'expert, aquest aliment no només destaca pels seus beneficis neurològics, sinó també per ser accessible i econòmic. En un context en què molts busquen millorar la salut amb productes cars o suplements, el metge recorda que hi ha alternatives molt més simples i efectives a l’abast de tothom.
Incorporar-les a la dieta
Tot i els seus beneficis, la realitat és que les sardines no formen part de la dieta de molta gent. Això, per sort, té fàcil solució, ja que un altre dels avantatges d'aquest aliment és la seva versatilitat. Les sardines es poden consumir fresques, fetes al forn, a la planxa o en conserva, mantenint bona part de les seves propietats. Agafar l'hàbit de consumir-ne permet cuidar el cervell i el seu òptim funcionament a llarg termini.