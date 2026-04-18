L'error més comú a l'hora de cuinar a casa: el secret dels xefs per millorar els plats

Cuinar a casa sovint s'associa amb seguir receptes al peu de la lletra: pesar els ingredients i controlar cada detall. Tot i que és habitual pensar que cal mesurar-ho tot, sobretot quan es vol cuinar plats complexos i de qualitat, els experts asseguren que aquesta pressió pot convertir el moment de cuinar en una tasca estressant. Segons el xef Pablo Cadavid, conegut a les xarxes socials com a pablo_cadavid_chef, no cal ser tan meticulós en els detalls.
Encara que sembli mentida, el xef assegura que guiar-se per la vista i l'instint, en lloc de seguir un full de ruta estricte, pot marcar la diferència entre un plat bo i un de deliciós, sobretot perquè s'haurà gaudit cuinant-lo. El consell de Cadavid és clar: "No siguis tan perfecte amb les quantitats, sempre que no sigui necessari”.
Segons el xef, això tindrà avantatges en el dia a dia. Afegir espècies o altres ingredients seguint l’instint i el gust personal permet crear adaptacions de receptes tradicionals o familiars que s’adapten al gust i a les necessitats de cadascú.
⚖️ No seas tan perfecto con las cantidades, salvo que sea estricto
Quan sí que cal seguir mesures exactes?
Tanmateix, el xef subratlla que aquesta llibertat no és aplicable a tots els àmbits. Segons Cadavid, la rebosteria i l’alta cuina són les grans excepcions. En el cas de la primera, perquè les mesures exactes sí que ajuden a aconseguir textures i sabors correctes, així com al fet que es produeixin determinades reaccions químiques. En aquest cas, una petita alteració pot fer que unes postres quedin crues o seques o, en el cas d’elaboracions més complexes, com algunes coques o pastissos, que es puguin enfonsar completament. Per exemple, amb el llevat, utilitzar-ne menys del que s'indica limitaria el creixement d’una elaboració i, en conseqüència, donar com a resultat una massa densa i pesada.
El mateix passa a l’alta cuina, on l’exigència d’estàndards professionals fa necessari poder replicar plats a la perfecció minimitzant el marge d'errors. A més, s’hi fan servir tècniques molt precises que requereixen proporcions matemàtiques perquè es produeixin determinades reaccions i es mantingui la seguretat alimentària.
Per això, Cadavid considera que cal diferenciar entre cuinar per als de casa que fer-ho per a un restaurant, o a l'hora de cuinar les postres. La recomanació és clara: a la cuina de cada dia, menys normes i més instint poden ser la clau per cuinar millor.