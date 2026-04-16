Les millors i pitjors fruites per menjar abans d'anar a dormir, segons un cardiòleg

No tot el que mengem abans d'anar a dormir té el mateix efecte en el cos. Malgrat que arribar al final del dia amb gana és habitual, cal tenir en compte que és en aquest moment quan les decisions alimentàries poden marcar la diferència: des de descansar pitjor fins a patir més ansietat l'endemà, aquestes són algunes de les conseqüències que pot tenir escollir malament la fruita que ingerim abans de dormir. Segons el cardiòleg Aurelio Rojas, "la clau no és deixar de menjar, és triar bé".
En aquest sentit, el doctor explica que hi ha fruites que, per la seva composició, s'adapten millor a aquest moment del dia: són més lleugeres, faciliten la digestió i tenen un impacte més estable sobre la glucosa. Es tracta de petits canvis que poden ajudar a descansar millor i, alhora, cuidar la salut cardiovascular. Aquestes són les fruites que el cardiòleg recomana menjar abans d'anar a dormir si es volen evitar pics de glucosa i insulina així com afavorir un bon descans.
El kiwi
El kiwi és una de les millors opcions abans d'anar a dormir. Destaca pel seu alt contingut en vitamina C, pels precursors de serotonina i per tenir un índex glucèmic molt baix. Rojas explica que diversos estudis l’associen a una millor conciliació i qualitat del son. A més, contribueix al bon funcionament del sistema immune i de la microbiota intestinal.
Fruits vermells
En segon lloc, el cardiòleg recomana els fruits vermells. Sobretot els nabius, perquè són rics en polifenols i tenen un efecte antiinflamatori, que és beneficiós per al cor. A més, no provoquen pics de glucosa ni estimulen el sistema nerviós a la nit, fet que els converteix en una opció segura abans d’anar a dormir.
La poma
Preferiblement, Rojas suggereix menjar la poma amb pell i ben rentada. És rica en pectina, una fibra soluble que ajuda a alentir la digestió i a augmentar la sensació de sacietat sense interferir en el son. El resultat serà un descans més reparador i menys gana en llevar-se.
I quines cal evitar?
Per contra, el cardiòleg recomana moderar el consum de fruites amb una càrrega elevada de sucre, com el plàtan, el raïm, el mango o la pinya. Tot i que poden afavorir la sensació de son en un primer moment, també incrementen la resposta insulínica, cosa que pot acabar fragmentant el descans i fer que et despertis més cansat. A la llarga, Rojas adverteix que aquest impacte també pot passar factura a la salut del cor.