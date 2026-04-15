Les espècies caduquen? Riscos, curiositats i recomanacions

Les dates de caducitat són un aspecte àmpliament debatut en el sector alimentari. Per una banda, en alguns casos, són necessàries, ja que afecten directament en l'estat dels aliments. D'altres, però, com en els productes enllaunats, poden contribuir al seu malbaratament, ja que quan s'assoleix la data de caducitat, hi ha gent que opta per llençar directament el producte. Això també pot passar amb productes alimentaris com les espècies, que també duen data de caducitat.
El cas de les espècies és complex, perquè no són aliments envasats al buit, però tampoc són un producte fresc, motiu pel qual sorgeixen bastants dubtes sobre quins mecanismes cal tenir en compte a l'hora de conservar-les. Malgrat que els productes duen data de caducitat per complir amb el reglament, les espècies es poden conservar durant anys dins l'armari i això no suposa cap risc per a la salut. De fet, simplement el recipient en què es troben s'enfosqueix i queda més greixós, però el contingut de les espècies es manté pràcticament intacte.
Malgrat que no suposa cap risc directe per a la salut, la data de caducitat d'aquests productes actua com a data de consum preferent. És a dir, que a partir de la data de caducitat, la qualitat de les espècies pot minvar i part del seu gust pot desaparèixer lleugerament. Això, però, no suposa cap risc per al consumidor. Entre els canvis més comuns s'observa la pèrdua d'aromes i la minimització de la intensitat del sabor. A més, també canvia una mica el seu color, adoptant una tonalitat més opaca.
Com s'han de conservar?
Els experts recomanen conservar les espècies en un espai fresc, sec i amb molt poca llum. És a dir, un calaix dins la cuina pot ser un molt bon lloc on conservar-les. Per evitar que perdin part de la seva essència, cal evitar que entrin en contacte amb punts molt calents -com ara els calaixos de sobre els fogons- o amb llum directe durant un temps prolongat. Només cal guardar-les dins la nevera si són productes frescos. En cas que no ho siguin, els canvis de temperatura poden humitejar les espècies.
L'error comú que occida la nevera
