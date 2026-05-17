Els consells d'Ada Parellada per fer la millor carn a la brasa

Amb l'arribada del bon temps comencen les barbacoes, veritables banquets ideals per a celebracions i retrobaments amb familiars i amics. Un cop hi ha les brases, la barbacoa és una forma ràpida de cuinar que permet coure la carn de forma saludable i molt saborosa. A més, s'aconsegueixen aliments ben apetitosos i amb gran quantitat de proteïnes.
Però, quan s'ha de salar la carn si es vol triomfar en l'elaboració d'aquest àpat aparentment senzill? La cuinera Ada Parellada ha visitat el Cafè d'idees de La 2 Cat i n'ha parlat amb la presentadora Gemma Nierga.
La cuinera catalana, coneguda per la seva presència als mitjans de comunicació en la promoció dels bons hàbits alimentaris i la sobirania alimentària, ha afirmat que les carns "mai" s'han de salar abans de posar-les a les brases. El motiu és que la sal les fa "suar" i les "deshidrata per dins", fet que provoca que els sucs se'n vagin.
Així, Parellada ha explicat que la carn se sala després de cuita i "si pot ser, amb una mica de sal gruixuda". Aquest consell, però, té una excepció. Si allò que es fa a la barbacoa és "un entrecot gruixut", sí que cal salar-lo abans; concretament, "en el moment de posar-lo a les brases", ha especificat la cuinera. Cal tenir en compte que la sal és un element clau que, ben utilitzat, pot transformar una bona carn en un mos deliciós.
Es punxen les botifarres?
La resposta de l'Ada Parellada és categòrica: "Mai punxeu la botifarra!" perquè se n'escapen tots els sucs. Cal que tota la substància "quedi a dintre i amoroseixi la botifarra", ja que és la manera que no es quedi "seca". Si no és punxa, la botifarra serà més gustosa.
Ara bé, si la botifarra en qüestió és d'aquelles tenses que amenacen de rebentar, llavors hi ha la segona opció de la cuinera i que consisteix a punxar-la només "una mica". El temps de cocció recomanat per a les botifarres és d'aproximadament 5 minuts per cada costat.