La carn preferida «del 98%» dels carnissers: «És equilibrada i barata»

L'increment del preu de la cistella de la compra afecta especialment algunes parades del mercat com la carnisseria i, fins i tot, part de la població ha renunciat a comprar-hi. Si bé, els carnissers recorden que no tots els productes de la millor qualitat són cars i el divulgador a les xarxes socials Rubén Martínez (@elcarnicerotiktoker) ha destacat que n'hi ha un de barat i excel·lent.
"És el preferit del 98% dels carnissers", ha assegurat en referència a la llonza del coll de vedella. Es tracta de la carn de la part davantera de la vedella, a prop del coll i l'espatlla, i que, tal com explica el carnisser, comparteix les mateixes característiques de l'entrecot.
La part superior, amb un gust més intens, i la inferior, més tendra, creen una combinació de textures i sabors que agrada molt. Tradicionalment, s'ha fet servir per guisats i estofats, però es pot menjar a la planxa amb un gran resultat, afirma Martínez. A més, el preu l'acaba de fer molt atractiva i, per això, es coneix tradicionalment com "el filet del pobre".
La carn més saludable a partir dels 55 anys
La carn és una font rellevant de proteïnes, essencials per mantenir la massa muscular amb el pas dels anys, així com de vitamines del grup B i minerals com el ferro o el zinc. En edats avançades, quan es pot produir una pèrdua progressiva de múscul, incloure-la en la dieta pot ser beneficiosa, sempre que es prioritzen opcions de determinats animals i es consumeixi amb moderació.
En aquest sentit, el debat sobre quina és la millor carn a partir dels 65 anys sempre gira torn la de pollastre i la de gall d'indi, però en realitat no és cap d'aquestes.