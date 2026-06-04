Alerta alimentària: detecten listèria en diversos formatges frescos venuts a Catalunya

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), que depèn del Ministeri de Consum, ha emès una alerta alimentària per la presència de Listèria monocytogenes en diversos lots de formatge comercialitzats a Catalunya, l'Aragó, País Valencià, Madrid, Castella i Lleó i Múrcia. L'Aesan no descarta que els productes afectats hagin arribat a altres punts de l'Estat.
Concretament, les autoritats han informat de la presència del bacteri infecciós en lots de formatge envasats en presentacions de 250 grams, 300 grams, 320 grams i 2 quilograms amb dates de caducitat anteriors a l'1 d'agost de 2026. Per precaució, s'estan retirant les marques següents:
- Al pie de la vaca
- Cabrera
- Haciendita de Liri
- De la vaca
- La Buona Mucca
Què és la listeriosi: símptomes, tractament i prevenció
Cal recordar que la listeriosi, la malaltia que causa aquest bacteri, presenta símptomes lleus per a la població general, però en alguns casos pot ser més greu. Els grups de risc com embarassades, nadons, gent gran o persones amb problemes al sistema immunitari han d'anar especialment amb compte. Si es presenten símptomes com febre, dolors musculars, nàusees, vòmits o diarrea i s'ha ingerit el formatge, es recomana visitar un centre mèdic.
Habitualment es produeix un brot quan l'animal del qual prové la carn o la llet està infectat per la listèria. També, però, es pot generar si la cadena d'envàs de l'aliment està contaminada per algun altre producte, o bé perquè, durant la manipulació, s'ha pogut contaminar. És habitual que el bacteri s'estengui amb facilitat per la cadena de processament de l'aliment, i que la propagació sigui relativament fàcil.
El bacteri és resistent al fred, però menys a la calor. Per això, es recomana que els aliments es cuinin a més de 70 graus i que, posteriorment, es mantinguin a menys de quatre graus per eliminar la listèria. El tractament és amb antibiòtics, per via oral.
La listeriosi habitualment presenta símptomes lleus com la gastroenteritis, o febre, però pot arribar a provocar meningitis en embrions o nadons. A més, i en casos molt greus, pot tenir conseqüències neurològiques. A més, el temps d'incubació és molt alt, i pot presentar els símptomes molts dies després d'haver ingerit els aliments. Els pacients de risc, les persones que han d'estar especialment alerta, són els que tenen les defenses compromeses: persones que pateixen malalties immunodepressores, dones embarassades i majors de 65 anys.
Finalment, la manera més efectiva de prevenir la listeriosi és evitar consumir productes susceptibles d'haver-se contaminat pel bacteri, bàsicament carn crua o poc cuinada, llet crua i formatges de llet crua. Cal tenir en compte, però, que el brot actual només afecta productes d'una única marca, per la qual cosa no cal abstenir-se d'altres aliments.