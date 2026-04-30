Aquesta és la carn més saludable a partir dels 55 anys: ni gall d'indi ni pollastre

La carn és una font rellevant de proteïnes, essencials per mantenir la massa muscular amb el pas dels anys, així com de vitamines del grup B i minerals com el ferro o el zinc. En edats avançades, quan es pot produir una pèrdua progressiva de múscul, incloure-la en la dieta pot ser beneficiosa, sempre que es prioritzen opcions de determinats animals i es consumeixi amb moderació.
En aquest sentit, el debat sobre quina és la millor carn a partir dels 65 anys sempre gira torn la de pollastre i la de gall d'indi, però en realitat no és cap d'aquestes. La primera és una de les més recomanades dins d'una dieta equilibrada perquè és una carn baixa en greixos saturats, fet que redueix el risc de malalties cardiovasculars.
La segona, també té aquesta característica i, a més, té un alt contingut de proteïnes que contribueixen a mantenir la massa muscular. Però, hi ha altres tipus de carn que supera a aquestes dues tant pel contingut nutricional com per la facilitat de cuinar, menjar i aconseguir als supermercats.
Un aliment amb valor nutricional destacat
Segons l’estudi de la campanya europea "Avis Influencers", impulsada per INTERCUN, realitzat a 500 persones majors de 55 anys, hi ha un tipus de carn que guanya protagonisme els últims anys dins d'aquest grup de població, és la carn de conill.
El 61,8% dels enquestats considera aquest tipus de carn un aliment saludable, mentre que un 59,6% la defineix com a lleugera i de fàcil digestió. A més, un 34,2% l’associa directament amb la tradició gastronòmica, vinculant-la a receptes clàssiques com la paella o el conill a l’allada.
Aquestes percepcions es veuen reforçades pel seu perfil nutricional. Es tracta d’una carn blanca amb baix contingut en greix, rica en proteïnes d’alt valor biològic i amb una aportació significativa de vitamines del grup B. Aquestes característiques la converteixen en una opció habitual dins de dietes equilibrades i saludables. La principal diferència entre aquest tipus de carn i la de pollastre o gall d'indi és el greix. El conill té, en general, encara menys greix intramuscular i un contingut baix en colesterol, cosa que el converteix en una de les carns més lleugeres que es poden consumir.