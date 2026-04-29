L'entrenament ideal per engrandir el cor segons un cardiòleg: «Ens han dit que cal entrenar molt intens»

Cuidar la salut cardiovascular és una de les claus per prevenir malalties i guanyar qualitat de vida a llarg termini, i l’exercici físic continua sent una de les eines més eficaces per aconseguir-ho. Però més enllà de la intensitat o del rendiment esportiu, cada cop més estudis apunten que la manera com ens movem en el dia a dia, la constància, el temps d’activitat i la regularitat pot ser igual o més determinant per enfortir el cor i mantenir-lo en bon estat.
És el que, en aquest sentit, explica el cardiòleg José Abellán al seu perfil d'Instagram, en què desmenteix la idea que entrenar més fort és molt més beneficiós si l'objectiu és engrandir el cor per aconseguir que bombegi més sang i més ràpid.
Entrenar fort o entrenar més?
Durant anys, el missatge ha estat gairebé unànime: si vols millorar la salut cardiovascular, has d’entrenar fort, suar al límit i portar el cos a zones d’alta intensitat. Però una investigació recent publicada a la Revista Europea de Cardiologia apunta en una altra direcció, com explica Abellán al seu vídeo d'Instagram. "Exposen una resposta i explicació a aquest dilema que, com a cardiòleg, m'ha volat el cap".
L’estudi analitza més de 150 ciclistes entrenats utilitzant dades reals registrades amb pulsòmetres durant mesos amb l'objectiu d'observar com el cor s'adapta a l'entrenament en diferents fases d'intensitat. I el resultat ha sorprès fins i tot els investigadors: el cor no respon tant als pics d’esforç màxim, sinó "al temps total d’entrenament", explica Abellán sobre l'estudi.
Concretament, aquest descobriment, explica que el factor més relacionat amb un cor més gran i eficient no és passar més minuts al límit, sinó mantenir-se més estona en intensitats suaus o mitjanes. Però, per què passa això?
Abellán explica que, segons s'exposa a l'estudi, el cor "s'adapta a les teves necessitats i, per fer-se més gran, ha de sentir que en la fase d'ompliment la pressió sigui tal que s'hagi de fer més gran". Motiu pel qual, si s'entrena a una intensitat alta, la fase d'ompliment és més curta i el cort sent menys pressió per engrandir-se.
D'altra banda, si s'entrena amb una intensitat més baixa o moderada i mantinguda en el temps, les freqüències cardíaques són més baixes i "el cor té més temps per omplir-se", explica el cardiòleg, qui destaca que d'aquesta manera, la pressió per engrandir-se d'aquest múscul també augmentarà.