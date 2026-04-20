Alerta pels entrenaments virals de TikTok: poden afavorir lesions i afectar el benestar emocional

Seguir rutines que es publiquen a TikTok sense tenir en compte la condició física individual pot afavorir lesions musculars i articulars, segons alerta l'entrenador personal Blua de Sanitas Víctor Moreno. L'expert adverteix que aquest risc encara és més gran en persones sedentàries o que reprenen l'activitat física després d'un període d'inactivitat.
Avui dia, són moltes les persones que decideixen seguir entrenaments virals per aconseguir abdominals definits en deu minuts, reptes d'esquats durant 30 dies o rutines d'alta intensitat sense descans. Tot i que acumulen milions de visualitzacions i es presenten com a solucions ràpides i efectives, Moreno alerta que “no tots els cossos responen igual davant d’un mateix estímul, i seguir programes estandarditzats sense una valoració professional pot incrementar el risc de lesions i afectar el benestar emocional”.
Segons explica, els entrenaments que es publiquen xarxes socials "estan pensats per impactar en pocs segons i captar l’atenció, però no tenen en compte l’edat, la forma física prèvia ni possibles patologies. Allò que per a una persona entrenada pot ser assumible, per a una altra pot representar un risc clar de lesió”, detalla. Per això, l'expert recomana fer una valoració professional abans de començar a fer exercici de nou per adaptar tant la intensitat com la freqüència de l’exercici.
No fer aquesta valoració, per contra, podria empitjorar patologies prèvies. En aquest sentit, Moreno recorda que les persones amb problemes articulars o antecedents d’hèrnies discals, entre altres afeccions, poden experimentar un augment del dolor si fan moviments contraindicats sense supervisió.
D'altra banda, l'expert també lamenta que l'exposició constant a cossos poc realistes pot tenir un impacte negatiu en la salut mental de les persones, ja que pot distorsionar la percepció del propi cos i generar ansietat i frustració. “Quan la pràctica esportiva es vincula només a l’estètica, es perd la seva finalitat principal, que és la cura de la salut”.
El perill de la tècnica
Finalment, repetir exercicis amb una tècnica inadequada pot generar estrès articular i, a mitjà i llarg termini, dolor. Les molèsties acostumen a localitzar-se sobretot al genoll, l’espatlla o la zona lumbar.
En aquesta línia, el traumatòleg Juan Sebastián Ruiz Pérez, de l’Hospital Sanitas Virgen del Mar, també alerta de l’augment de lesions vinculades a reptes virals en persones que entrenen amb càrregues o salts sense progressió. “És habitual veure inflamacions de genolls després de repetir esquats o salts durant diversos dies seguits, així com esquinços de turmell per manca de control en els suports. Quan no hi ha una adaptació gradual, les articulacions pateixen més del que haurien i augmenta el risc de lesió”, conclou.