Aquesta és la rutina de 9 exercicis per millorar la longevitat, segons una experta

Mantenir-se físicament actiu és una de les claus principals per envellir millor, de fet els experts remarquen la importància de conservar la força, l’equilibri i la mobilitat a mesura que passen els anys. Un dels exemples que més cridaners és el de l'Ilse, una dona austríaca de 98 anys que continua fent exercici quatre dies a la setmana, passeja el gos cada dia i assisteix regularment a classes de ioga.
La seva rutina s’ha fet viral després que la seva entrenadora personal, Lauren Ohayon, expliqués a Men’s Health els exercicis que practica habitualment per mantenir la independència física malgrat haver superat una operació de menisc i una fractura de maluc. Segons Ohayon, “mai és massa tard per començar una rutina d’exercici”.
La fisioterapeuta Sarah Campus, fisioterapeuta, també defensa que mantenir-se actiu després d’una operació és fonamental per recuperar funcionalitat i qualitat de vida. “Aquests exercicis milloren la força, la coordinació i la confiança, alhora que entrenen moviments essencials per a una vida diària més segura i independent”, assegura.
La importància de mantenir la mobilitat
Els experts remarquen que l’activitat física regular és especialment important a partir de certa edat, ja que ajuda a reduir el deteriorament físic i cognitiu associat a l’envelliment. Tant entrenadors com fisioterapeutes insisteixen que mai és massa tard per començar. Segons Ohayon, moltes persones grans poden millorar notablement la mobilitat i la confiança amb rutines adaptades i constants, fins i tot després de lesions o operacions importants.
Els 9 exercicis de la rutina
- Aixecar-se i asseure’s d’una cadira mantenint l’esquena recta i els peus ben recolzats a terra.
- Repetir el mateix moviment amb una banda elàstica als genolls per reforçar encara més la musculatura de les cames.
- Mantenir l’equilibri damunt d’un esglaó amb un peu davant de l’altre durant aproximadament un minut.
- Caminar cap enrere de manera controlada per millorar la coordinació i l’estabilitat.
- Practicar el moviment de baixar a terra i estirar-se amb seguretat i control.
- Fer ponts de glutis, estirat amb l'esquena a terra, per reforçar pelvis, abdomen i cames.
- Fer l’estirament conegut com a “figura 4” per treballar els malucs i la flexibilitat.
- Tornar a aixecar-se des de terra de manera progressiva i controlada.
- Fer passos laterals per millorar la mobilitat, la coordinació i l’equilibri.
Els especialistes recorden que no cal practicar esport intensament o al màxim nivell per beneficiar-se de l’activitat física. De fet, mantenir rutines moderades i constants és una de les estratègies més recomanades per envellir amb millor salut, reduir el risc de caigudes i garantir una longevitat en bon estat físic.