Amb l'arribada de la calor, les males olors acostumen a fer-se més presents dins de casa. La humitat, la falta de ventilació o l'acumulació de roba i sabates poden provocar aquella característica olor de tancat que sovint ni les espelmes aromàtiques ni els ambientadors comercials aconsegueixen eliminar del tot.
Segons explica l'especialista en decoració i organització Marga Díaz, hi ha diversos trucs casolans que permeten mantenir una bona olor a la llar durant més temps sense necessitat de gastar grans quantitats de diners en productes específics. Un dels focus d'olors més habituals són les sabateres i els armaris i, per evitar-ho, Díaz recomana col·locar petits coixinets de feltre impregnades amb unes gotes d'oli essencial.
La lavanda és una de les opcions més utilitzades, però es pot adaptar a qualsevol aroma. El feltre actua com un difusor natural i permet que la fragància es mantingui durant dies dins de sabaters, calaixos o armaris. L'experta també proposa elaborar un ambientador domèstic molt senzill amb tres ingredients:
- 250 mil·lilitres de suavitzant de roba
- 125 mil·lilitres d'alcohol
- Aigua
La barreja es col·loca en un polvoritzador, s'agita bé i es pot aplicar sobre cortines, sofàs, catifes o tèxtils de la llar per refrescar l'ambient.
Ventilar continua sent imprescindible
Més enllà dels remeis casolans, Díaz recorda que la ventilació continua sent una de les eines més efectives. L'ideal és obrir les finestres entre deu i quinze minuts cada dia per renovar l'aire interior i evitar que les olors quedin atrapades dins de casa.
El truc per a les canonades
Quan la mala olor prové de l'aigüera o de les canonades, la solució és diferent. L'especialista recomana abocar una cullerada de percarbonat pel desaigua i afegir-hi aigua calenta, i deixar actuar la barreja entre 10 i 20 minuts. Aquest sistema ajuda a eliminar residus acumulats i a reduir les males olors provocades per l'aigua estancada.