La dieta de moda que pot augmentar el risc de càncer intestinal, segons un estudi

Hi ha un tipus de dieta molt estesa entre la societat que s'associa a la pèrdua de pes i a una millora de la salut metabòlica. Si bé aquests són alguns dels beneficis que se'n coneixen fins ara, un nou estudi publicat a la prestigiosa revista Nature apunta ara que també pot afavorir l'aparició de tumors a l'intestí prim.
En concret, es tracta d'un estudi fet a partir de l'observació en ratolins, de manera que els investigadors remarquen que, de moment, es desconeix si els resultats també s'aplicarien als humans. En tot cas, la investigació de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) sí que conclou que els animals que es van alimentar amb aquest tipus de dieta van desenvolupar càncer intestinal en més freqüència que els que s'alimentaven amb una pauta convencional.
La dieta popularitzada per perdre greix
Es tracta de la dieta cetogènica, més popularment coneguda com a dieta "keto", caracteritzada per un consum molt baix d'hidrats de carboni i una elevada aportació de greixos, amb una quantitat moderada de proteïnes. L'objectiu d'aquest tipus de dieta és induir la cetosi, un estat metabòlic en què l'organisme utilitza els greixos com a principal font d'energia en lloc de la glucosa. Tot i que aquesta dieta s'ha popularitzat per la seva eficàcia en la pèrdua de pes, els experts recorden que no és adequada per a tothom i que cal seguir-la sota supervisió professional, especialment si es manté durant períodes prolongats.
L'augment de risc de càncer intestinal que han observat a l'estudi del MIT, en concret, està relacionat amb la forma que les cèl·lules intestinals metabolitzen els greixos per a obtenir energia. Si bé els experts puntualitzen que els resultats no assenyalen directament que aquest tipus de dieta causi càncer en humans, sí que consideren que l'estudi posa de manifest que els efectes d'aquest tipus d'alimentació "pot variar segons el teixit analitzat". En aquest sentit, admeten que serà necessari fer noves investigacions per determinar si aquests efectes també es poden traslladar a les persones.
Per què és important l'estudi?
Tot i que els autors de l'estudi alerten que no es poden comprovar, encara, els resultats en humans; aquestes observacions indiquen que existeix una relació entre el tipus d'alimentació i el teixit analitzat. L'estudi va comparar les mostres dels efectes de la dieta keto en l'intestí amb els efectes en el còlon i, només en el primer cas, es va observar un risc de desenvolupar càncer.