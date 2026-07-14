Aquest és el millor aliment per al cor, segons un cardiòleg

El cor és un dels òrgans vitals més estudiats durant la història de la humanitat i l'extensa bibliografia científica assenyala que la seva salut depèn molt de factors conductuals i l'estil de vida. Així, el cor és molt vulnerable a factors com l'exercici i l'alimentació, per la qual cosa convé tenir-ne cura en la recerca de la longevitat.
En aquest sentit, el cardiòleg i popular divulgador de salut a les xarxes socials Aurelio Rojas ha compartit en una entrevista al diari ABC publicada aquest dimarts quin és l'aliment més beneficiós per al cor. Es tracta del tomàquet, central a la dieta mediterrània i, concretament, a la gastronomia catalana.
Aquesta fruita, tal com explica Rojas, està estretament relacionada amb la reducció del risc de malalties cardiovasculars. Això passa, en bona mesura, perquè és una molt bona font de licopè, un potent antioxidant que prevé l'estrès oxidatiu de l'òrgan propi de l'envelliment. També per l'alt contingut en vitamines A, C i K, com també en potassi.
El millor aliment per frenar l'envelliment a partir dels 55 anys
L'altre òrgan vital que més ha preocupat sempre els humans és el cervell. En aquest sentit, l'estudi El Aceite de Oliva Virgen frente al proceso de envejecimiento de la Universitat Complutense de Madrid assenyala que l'oli d'oliva verge extra és un dels aliments més beneficiosos per a la salut i, concretament, destaca el paper d'aquest producte per un envelliment saludable i en la prevenció de diverses malalties associades al pas dels anys.
Un dels efectes més coneguts de l'oli d'oliva verge extra és la seva protecció cardiovascular, de fet, diverses investigacions han demostrat que ajuda a reduir el colesterol LDL, conegut com a colesterol dolent, i a augmentar el colesterol HDL, considerat beneficiós per a la salut. Els beneficis del producte també poden ajudar a eliminar les plaques beta-amiloides que s'acumulen al cervell i que estan relacionades amb el desenvolupament de la malaltia d'Alzheimer.
A més, el consum habitual d'aquest aliment contribueix a reduir la inflamació cerebral i a preservar funcions cognitives com la memòria i l'atenció en persones grans, a més de tenir un paper important en la prevenció de l'osteoporosi. Tot i que no conté calci, els seus compostos fenòlics afavoreixen la formació òssia, especialment en dones després de la menopausa. Aquesta acció ajuda a disminuir el risc de fractures, una de les principals preocupacions de salut entre la població envellida.
El pitjor aliment per al pàncrees
Els altres òrgans que depenen més de l'alimentació són els del sistema digestiu i del sistema urinari. La fundació Let's Win Pancreatic Cancer posa l'accent en la dieta per superar aquesta malaltia concreta, però és important per a qualsevol patologia que pugui patir l'òrgan i per la seva salut en general. I és que el pàncrees és l'encarregat de regular el sucre a la sang mitjançant la producció d'insulina. És, per tant, l'òrgan afectat quan un pacient té diabetis.
En aquest sentit, el cirurgià general i laparoscòpic especialitzat en intervencions de fetge, pàncrees i via biliar, així com divulgador de salut a les xarxes socials, Juan Fernando Salazar ha compartit un recull dels aliments que convé evitar per protegir el pàncrees. Alguns són poc recomanables en general, però altres afecten específicament aquest òrgan.
El primer aliment que destaca el doctor Salazar són les sopes instantànies. El motiu és que contenen quantitats molt elevades de sodi i greixos transgèniques, la qual cosa genera un gran estès al pàncrees perquè l'obliga a generar molta insulina. Un altre aliment, molt comú, que desaconsella és el pa blanc perquè es fa amb farina refinada, difícil de processar per l'organisme. Les patates fregides també provoquen el mateix efecte per la combinació de greix i midó.