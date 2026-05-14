Aquest és el pitjor aliment per al pàncrees, segons els metges

L'alimentació és un pilar fonamental de la salut, però encara més quan se segueix un tractament per qualsevol malaltia. Hi ha òrgans que pateixen més els perjudicis d'una alimentació incorrecta i, a la vegada, es beneficien més d'una dieta equilibrada. Evidentment, és el cas dels òrgans del sistema digestiu i del sistema urinari.
La fundació Let's Win Pancreatic Cancer posa l'accent en la dieta per superar aquesta malaltia concreta, però és important per a qualsevol patologia que pugui patir l'òrgan i per la seva salut en general. I és que el pàncrees és l'encarregat de regular el sucre a la sang mitjançant la producció d'insulina. És, per tant, l'òrgan afectat quan un pacient té diabetis.
En aquest sentit, el cirurgià general i laparoscòpic especialitzat en intervencions de fetge, pàncrees i via biliar, així com divulgador de salut a les xarxes socials, Juan Fernando Salazar ha compartit un recull dels cinc aliments que convé evitar per protegir el pàncrees. Alguns són poc recomanables en general, però altres afecten específicament aquest òrgan.
Els cinc aliments que perjudiquen la salut del pàncrees
El primer aliment que destaca el doctor Salazar són les sopes instantànies. El motiu és que contenen quantitats molt elevades de sodi i greixos transgèniques, la qual cosa genera un gran estès al pàncrees perquè l'obliga a generar molta insulina.
Un altre aliment, molt comú, que desaconsella és el pa blanc perquè es fa amb farina refinada, difícil de processar per l'organisme. Les patates fregides també provoquen el mateix efecte per la combinació de greix i midó.
Finalment, Salazar esmenta les begudes ensucrades i carbonatades, i acaba amb els embotits. Aquests també contenen altes quantitats de sodi, nitrits i greixos transgènics, la qual cosa afavoreix la inflamació crònica.
Aquest és el pitjor aliment per al cor
Pel que fa al cor, la Fundació Espanyola del Cor explica que els productes rics en greixos saturats i trans, així com aquells amb un alt contingut en sal i sucres, poden tenir un impacte especialment negatiu en el sistema cardiovascular. El consum habitual d’aquests aliments pot afavorir l’augment del colesterol LDL (que és el conegut com a “dolent”) i incrementar el risc de patir malalties cardiovasculars com infarts o ictus.
Aquests són els principals aliments que recomana limitar:
- Embotits
- Carns grasses
- Brioixeria industrial
- Productes de pastisseria
- Mantega i altres greixos animals
- Fregits
- Aliments ultraprocessats
- Productes amb alt contingut en sal