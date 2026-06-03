El truc per guanyar confiança en un mateix, segons una especialista en comportament

El benestar personal i la imatge que es transmet cap a la resta de la societat són dues qüestions que cada vegada preocupen més a la població de les societats occidentals desenvolupades i, per això, proliferen experts en comportament que s'encarreguen de treballar-les. Una de destacada és la doctora en comportament organitzacional Shadé Zahrai, que ha compartit quatre consells per millorar la seguretat en un mateix en una entrevista a Mel Robbins Podcast.
Concretament, ha destacat un truc clau per desenvolupar "seguretat real". Es tracta de l'autoacceptació, la capacitat de deixar de buscar validació externa i tenir una consciència plena del valor intrínsec de la persona.
L'experta detalla que la falta d'autoacceptació es manifesta en una pressió desmesurada per demostrar valor, en una autocrítica constant i un alt nivell de perfeccionisme. Tot plegat, en la recerca permanent de l'aprovació per part de les persones que t'envolten.
Com treballar l'autoacceptació, segons una experta
Zahrai recomana diversos exercicis pràctics per enfortir l'autoacceptació i millorar la seguretat en un mateix. Un de molt important és fomentar les aficions fora de l'àmbit laboral, la qual cosa ajuda a separar la identitat del rendiment professional. "Les persones amb passatemps tenen una millor autoestima i s'accepten més", ha explicat.
D'altra banda, hi ha exercicis senzills com la redacció de llistes de prioritats i pors, adoptar una mentalitat realista, aprendre a dir que "no", i deslligar l'autoimatge del rendiment laboral. Finalment, destaca la importància de confiar en la capacitat d'acció de cadascú.
El risc d'aixecar-se cada dia a les cinc del matí
Hi ha una tendència a les xarxes socials que associa el fet de llevar-se molt d’hora amb l’èxit, la productivitat i el rendiment laboral. La idea que començar el dia a les cinc del matí permet “guanyar hores” i aprofitar millor el temps s’ha convertit en una moda especialment estesa entre empresaris, directius i creadors de contingut, però el psicòleg especialitzat en son Alfredo Rodríguez adverteix que aquesta rutina pot tenir efectes negatius importants si implica dormir menys hores de les necessàries.
En una entrevista a RAC1, l’expert assegura que aquesta cultura de la hiperproductivitat està deteriorant el descans i la salut de moltes persones: “Llevar-se a les cinc del matí és com vendre el cotxe per comprar benzina”, resumeix Rodríguez, autor del llibre Dormir para vivir. Segons explica, aquesta sensació de control sobre el dia pot semblar positiva, però des d’un punt de vista biològic “no té gaire sentit”.
Rodríguez considera que la societat ha convertit el cansament en una mena de símbol d’èxit, amb frases com “ja dormirem a l’agost” o “aquí no parem” s'ha acceptat socialment un hàbit tan poc saludable com el de reduir les hores de descans. Segons l’expert, moltes persones associen dormir menys amb ser més eficients, quan en realitat la falta de son afecta funcions clau com la regulació emocional, la presa de decisions o la capacitat d’interpretar estímuls socials.