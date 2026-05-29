Aquest és el millor aliment per combatre la calor, segons una nutricionista

S'apropa l'estiu i la calor i, després de la primera nit tòrrida de l'any, les temperatures no semblen anar a la baixa. En aquesta situació, una bona hidratació i dieta són factors claus per suportar millor les altes temperatures. Menjar en excés o escollir aliments poc adequats pot augmentar la sensació d’ofec, dificultar la digestió i afavorir la deshidratació.
Quan el cos detecta un augment de la temperatura corporal, el cervell activa mecanismes naturals que fan disminuir la gana. Diverses investigacions científiques que aquesta reacció té una explicació senzilla: la digestió genera calor i, per tant, l’organisme intenta reduir aquesta despesa energètica durant els dies més sufocants. Doncs, una dieta lleugera i rica en líquids ajuda a mantenir l’organisme fresc i amb energia, com explica Lena Beal, portaveu de l'Academy of Nutrition and Dietetics, al Time.
Tot i això, Beal insisteix en la importància de continuar alimentant-se correctament, prioritzant aliments fàcils de digerir i amb un alt contingut en aigua i sals minerals. Però hi ha altres tipus d'aliments que, tot i que de primeres no ho semblin, ajuden a reduir la sensació de calor.
El picant: la gran sorpresa de l'estiu
En alguns països amb climes càlids és habitual consumir menjar picant durant l’estiu. La raó és que aquests aliments estimulen la sudoració i, quan la suor s’evapora, el cos es refreda de manera natural. Ara bé, els experts recorden que el picant s’ha de consumir amb moderació i sempre mantenint una bona hidratació.
Més enllà dels ventiladors o l’aire condicionat, el que posem al plat també condiciona com respon el cos davant les altes temperatures. Per aquest motiu, Beal recomana mantenir "els aliments freds per sota dels 4 °C i no deixar-los fora del frigorífic més d'una hora en condicions de calor intensa".
Quins aliments és millor evitar?
Durant una onada de calor, els plats massa contundents poden passar factura. Els fregits, els embotits, les carns grasses o els guisats molt pesants obliguen el cos a fer un esforç digestiu superior, fet que incrementa la temperatura interna i pot provocar cansament i malestar, segons explica Beal.
Els nutricionistes recomanen apostar per àpats més petits i freqüents, amb productes frescos i lleugers. També alerten sobre el consum excessiu d’aliments ultraprocessats i snacks salats, ja que poden afavorir la pèrdua de líquids si no es compensa amb una hidratació adequada.