Com saber si tens les defenses baixes i quan preocupar-se: «Això no significa que existeixi un problema»

S'apropa l'estiu i, durant aquesta temporada és molt freqüent que la gent es refredi pel canvi brusc de temperatures entre els interiors i l'exterior. Amb això, creix la preocupació per cuidar les defenses i enfortir el sistema immunitari, una tasca que no es fa d'un dia per altre i que depèn, segons els especialistes, de diversos factors i d'una revisió constant.
En aquest sentit, hi ha diferents maneres de saber si les nostres defenses actuen correctament o si, d'altra banda, ens hauríem de preocupar per millorar el nostre sistema immunitari. Tot i que, segons explica Manuel Hernández, cap del servei d'Immunologia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, a La Vanguardia es tendeix a pensar que tenir les defenses baixes sempre indica un mal funcionament del sistema immunitari, però la realitat és més complexa.
Com funcionen les nostres defenses?
Segons explica Hernández, no té sentit viure pendent constantment del sistema immunitari quan es gaudeix d’un bon estat de salut. Quan tenim les defenses baixes, apunta l'expert, és normalment un indicador que estem passant o hem passat per refredats, infeccions víriques estacionals o èpoques de cansament que són habituals.
Quan molta gent recorre a suplements, medicines o aliments concrets per augmentar les defenses o enfortir-les, no està provocant cap efecte real immediat en el sistema immunitari. Com explica l’especialista, aquest sistema no funciona com un mecanisme que es pugui “activar o desactivar”, sinó que es tracta d’un sistema complex i multifactorial, dependent de molts processos biològics.
Hernández indica que només cal acudir a un especialista quan les infeccions són molt freqüents o especialment greus en casos com pneumònies repetides, infeccions respiratòries constants o diarrees recurrents. En aquestes situacions, segons explica, es fan proves específiques a partir d’anàlisis de sang per valorar com funcionament el sistema immunitari de l'organisme ja que "no tothom respon igual i això no significa necessàriament que existeixi un problema o que la persona tingui el sistema immunològic afeblit". D'aquesta manera, "depenent del tipus d'infecció podem sospitar quina part del sistema immunitari està fallant", destaca Hernández.
Quines coses afecten en el seu funcionament?
Pel que fa als factors que sí que poden influir en el seu funcionament, els experts coincideixen que tenen més a veure amb els hàbits de vida que no pas amb productes miracles. Dormir bé, fer activitat física regular, evitar l’estrès sostingut, no fumar i seguir una alimentació equilibrada contribueixen a reduir la inflamació i a mantenir una resposta immunitària adequada.
Alguns dels aliments que poden enfortir el sistema immune són els cítrics, el kiwi o el pebrot vermell, que són fonts de vitamina C; els ous i el peix, que aporten vitamina D; i els fruits secs com nous o avellanes aporten zinc i greixos saludables. En definitiva, malgrat la proliferació de suplements i missatges comercials, el sistema immunitari continua sent molt més complex del que sovint es transmet. I la conclusió dels experts és clara: en la majoria dels casos, si no hi ha senyals d’alarma evidents, les defenses ja estan funcionant correctament.