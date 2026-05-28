Calcula l'edat del teu cor amb aquest senzill test: quants punts obtens?

Quan s'arriba a una determinada edat, la salut del cor comença a preocupar més i es converteix en el focus de les cures personals i les rutines d'exercici per enfortir aquest múscul. Fer esport és imprescindible per mantenir un bon estat de salut, així com una bona dieta variada, però, tot i això, si el que et preocupa és saber si ho estàs fent tot correctament per cuidar el teu cor, hi ha una manera de descobrir-ho.
No es tracta d'una anàlisi de sang ni d'una ressonància. La tècnica per descobrir quina edat té, realment, el teu cor, és un test físic molt senzill que funciona amb un sistema de puntuació segons el qual, com més puntuació guanyes, més jove tens el cor.
Com funciona el test?
Segons explica el metge Aurelio Rojas al seu perfil d'Instagram, el primer que has de fer per començar el test és buscar un lloc amb prou espai i sense riscs al voltant en què puguis estar tranquil.
En segon lloc, el repte es tracta d'asseure en terra i, sense ajudar-te dels braços o d'altres persones o objectes, alçar-te del terra. Sembla una tasca senzilla, però la complicació varia segons l'edat del teu cor. "Si per alçar-te no necessites ajuda dels braços, sumaràs deu punts", que, segons explica Rojas, equival a restar-li deu anys a la teva edat actual per saber quina és l'edat del teu cor.
- Si utilitzes un braç: 8 punts, que equival a la teva edat real.
- Si utilitzes els dos braços: 6 punts, que equivalen a sumar deu anys a la teva edat actual.
- Si et costa molt i et suposa un repte: 4 punts, que equival a sumar 20 anys a la teva edat.
- Si et quedes assegut i no pots alçar-te: 2 punts, que equival a sumar 30 anys a la teva edat cronològica.
Aquest test no només calcula l'edat del teu cor, sinó que avalua la força, la mobilitat, l'equilibri i el control corporal que tens. Està basat en el "Sitting-Risign Test", que té en compte tots aquests factors físics que estan relacionats amb la salut metabòlica i cardiovascular. "La força muscular s'associa amb menor risc de malaltia cardiovascular i mort i la capacitat física és un dels predictors més potents de longevitat", explica Rojas citant dos estudis científics.
De fet, un estudi publicat en European Journal of Preventive Cardiology va demostrar que les persones amb pitjor puntuació en aquest test tenien major risc de mortalitat en els anys següents. Rojas anima a fer aquest test a casa per descobrir quina edat té el teu cor i mantenir rutines saludables per cuidar-lo.