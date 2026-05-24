El secret per millorar el descans: redueix la tensió i millora la comoditat

La gran majoria de la gent dorm acompanyat d'un, dos, tres, o fins i tot més coixins tradicionals, però cada cop més persones aposten pels coixins cervicals, una alternativa ergonòmica que busca millorar la postura i reduir les molèsties acumulades durant la nit. A diferència dels models clàssics, aquests coixins estan dissenyats per adaptar-se a la curvatura natural del coll i mantenir més ben alineada la columna vertebral durant el descans.
Els coixins cervicals tenen l’objectiu d'aconseguir una posició més natural mentre es dorm i evitar tensions a la zona cervical, a més, acostumen a tenir diferents alçades i zones de suport perquè el cap no quedi massa elevat ni forci el coll. Per això, moltes persones els comencen a utilitzar per intentar reduir rigideses o molèsties quan es desperten.
Els especialistes destaquen diversos avantatges d’aquest tipus de coixins:
- Millor alineació del coll i la columna
- Menys tensió acumulada a la zona cervical
- Més comoditat durant la nit
- Descans més continu i reparador
A banda de per dormir, també poden ser útils per a persones que passen moltes hores assegudes o treballant davant d’un ordinador, ja que ofereixen un suport més estable a la zona del coll.
Què s’ha de tenir en compte
No tots els coixins cervicals són iguals, per això, abans d’escollir-ne un, cal fixar-se en diversos aspectes importants:
- La postura habitual per dormir
- L’alçada del coixí
- La fermesa del material
- El tipus de material, com ara escuma viscoelàstica, làtex o fibres especials
Els experts recorden que un coixí massa alt o massa tou pot acabar generant l’efecte contrari i provocar incomoditat o males postures.
Cada quant s’hauria de canviar
Els especialistes en descans també expliquen que, amb el temps, els coixins perden fermesa i acumulen humitat i àcars, encara que aparentment semblin en bon estat. En general, recomanen substituir-los cada dos o tres anys, tot i que això depèn del material i de l’ús, ja que si els dolors cervicals continuen o es fan visibles deformacions en l'estructura del coixí, s'ha de canviar abans.