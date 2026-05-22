Deu senyals del cos que indiquen que tens una bona salut: sovint passen desapercebuts

"El cos parla". És una de les sentències més característiques dels metges de capçalera, que recomanen estar alerta i comprovar els senyals de l'organisme per identificar possibles patologies o desequilibris. Si bé, no tots els indicadors són vàlids i, si es tenen dubtes o un es troba malament, convé consultar sempre amb un professional.
Sigui com sigui, hi ha deu senyals del cos que es poden comprovar a simple vista i que indiquen que l'estat de salut és òptim. Segons explica el metge expert en longevitat Jesús Esquide, presentar aquestes característiques demostra que l'organisme funciona correctament en les facetes més importants.
1. L'esclera de l'ull és blanca
L'esclera és la part blanca de l'ull que, tal com indica el nom popular, ha de ser blanca. Si adquireix una tonalitat grogosa o s'infama, pot indicar algun problema de salut i cal consultar amb el metge.
2. Les ungles no tenen marques
Unes ungles sanes són roses i llises, sense marques ni esquerdes. Si són molt blanquinoses o grogoses, poden indicar anèmia o algun problema pulmonar, mentre que si s'esquerden, pot ser que hi hagi alguna mancança nutricional.
3. Vas al lavabo cada dia
Mobilitzar l'intestí de manera regular amb femta entre una i dues vegades al dia indica una bona salut del sistema digestiu. De la mateixa manera, cal que el color de la femta sigui marronós -ni negre ni taronja- i també ha de ser sòlida, però sense arribar a fer mal quan es va al lavabo.
4. L'orina és de color groc clar
L'orina ha de ser d'un color grogós clar. Si és massa transparent o taronjós, és perquè es beu massa o no es beu prou aigua, segons l'Institut Nacional de Salut dels EUA.
5. Tens les dents fortes
La boca és una de les parts del cos més estretament relacionades amb la salut general. Si no tens problemes d'esmalt o de genives i no tens ni ferides ni molèsties, és un molt bon senyal.
6. T'adorms fàcilment i descanses entre set i vuit hores seguides
El descans és una de les potes principals d'una bona salut. Tot i que amb l'envelliment el temps de son disminueix, cal descansar al voltant de vuit hores al dia com a indicació general.
7. Les ferides es curen de pressa
La cicatrització de les ferides és un procés que involucra diversos mecanismes de l'organisme i, si és òptima, esdevé un indicador de bona salut.
8. La pell té un bon color i no té marques o massa grans
La pell és l'òrgan més gran del cos i, per tant, una diana per a moltes patologies. Si és tersa, no té massa taques o grans i no canvia de tonalitat en diverses zones, es pot estar tranquil.
9. El ritme cardíac és estable i se situa en els llindars normals
La freqüència cardíaca d'una persona sana en repòs va de les 60 pulsacions i les 100 pulsacions per minut. Si no es troba en aquest rang, cal valorar si hi ha condicionants psicològics -com l'ansietat- o es pot tenir alguna patologia al sistema cardiovascular.
10. Pes estable
Finalment, un pes saludable, estable i sense variacions és un bon indicador de salut. Moltes malalties es reflecteixen en un canvi de pes i, per tant, si es detecta convé preguntar al metge.