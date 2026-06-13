Ho estàs fent malament: com conservar correctament l'oli, el vinagre i les espècies

Els armaris i el rebost de la cuina sovint acaben plens d'ingredients, pols i condiments que no sempre es guarden de la manera més adequada. Encara que es facin servir organitzadors per tenir-ho tot més a mà, és habitual que alguns productes quedin al fons de l'armari, exposats a la calor, la humitat o fins i tot les restes de greix pròpies de la cuina.
En aquest sentit, hi ha tres condiments bàsics que cal conservar bé perquè mantinguin el seu sabor, aroma i propietats: l'oli, el vinagre i les espècies. Amb l'arribada de la calor i l'estiu, aquests prenen protagonisme en plats com amanides, vinagretes o àpats freds, de manera que convé revisar bé on es guarden per evitar que es deteriorin abans d'hora.
Com guardar l'oli i el vinagre
Pel que fa a l'oli, aquest s'ha de conservar en un lloc fresc, sec i fosc. Sobretot és important que no li toqui llum directa i que no estigui prop de fonts de calor, com el forn, els fogons o una finestra on toqui el sol. El motiu és que tant la temperatura com l'exposició a la llum poden afectar la seva qualitat i fer que perdi abans les seves propietats.
Alhora, convé que l'envàs on l'emmagatzemem estigui sempre tancat. Els especialistes d’Oleoestepa expliquen en un blog que, encara que l'oli conté en si components que contribueixen a retardar l'oxidació, si està en contacte amb l'oxigen durant un temps prolongat pot fer que acabi enrancint-se.
Pel que fa al vinagre, la recomanació és molt similar. Cal guardar-lo també en un espai fresc i fosc, lluny de la calor i la llum directa. En cas que l'hàgim de traslladar d'un recipient a un altre, és preferible que el vinagre estigui en un recipient de vidre, ja que en facilita l'ús i la neteja.
I la vinagreta?
És habitual que, quan preparem una vinagreta casolana per a una amanida especial, no sapiguem què fer amb la mescla si en sobra. Doncs aquesta també es pot guardar. Cal fer-ho, això sí, en un pot de vidre ben hermètic i a la nevera. En aquest cas, però, és cert que no es pot conservar durant molt de temps. Segons el blog de la Denominació d’Origen Protegida Estepa, no s'hauria de guardar més de cinc dies i, si conté all cru, aquest termini s'hauria de reduir a un màxim de 48 hores.
I les espècies?
Per últim, pel que fa a les espècies, passa igual que amb l'oli o el vinagre. Perquè no perdin ni aroma, ni sabor, ni qualitat, convé mantenir-les allunyades de la llum directa, de la calor i de la humitat de la cuina. Aquests tres factors, per contra, podrien accelerar-ne el deteriorament. Tampoc es recomana conservar-les a la nevera, excepte si es tracta d'herbes o espècies fresques.
En la mateixa línia que els consells anteriors, també es recomana guardar-les en pots hermètics i ben tancats, per reduir la possibilitat que entri aire i humitat. Un altre truc útil és utilitzar envasos opacs per protegir-les de la llum, tot i que llavors caldrà etiquetar-los correctament per identificar cada espècie sense haver-los d’obrir constantment.