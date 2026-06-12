Ho estàs fent malament: netejar així els tàpers allibera microplàstics

Els electrodomèstics s'han convertit en imprescindibles en el dia a dia de moltes llars, ja que permeten estalviar temps i facilitar les tasques domèstiques. Tot i això, el seu ús també fa que es cometin errors molt estesos que poden passar desapercebuts.
En el cas del rentaplats, una de les equivocacions més freqüents té a veure amb la col·locació dels recipients de plàstic, com els tàpers. Encara que la distribució dels estris depèn del model de l'aparell i de les necessitats de cada casa, hi ha una recomanació clara: evitar situar aquests envasos a la cistella inferior.
No tots els recipients de plàstic suporten el rentaplats
Molts dels envasos de plàstic que reutilitzem per guardar el menjar, com els tàpers, no estan fabricats per ser netejats en el rentaplats. El motiu? La temperatura. El material del qual estan fets els tàpers de plàstic no resisteix rentats repetits a temperatures elevades, ja que es podrien deformar amb la calor que genera el rentaplats.
Si el fabricant no indica expressament que són aptes per a aquest ús, el material es pot degradar o trencar durant el cicle de rentada i perdre les seves propietats per a una reutilització segura.
Alguns tipus de plàstic poden contenir compostos com el bisfenol A (BPA), una substància que podria alliberar-se amb més facilitat quan s'exposa a temperatures elevades. Per aquest motiu, els especialistes en electrodomèstics recomanen no posar al rentaplats recipients que no estiguin identificats com a aptes per a aquest electrodomèstic.
Com s'han de col·locar al rentaplats?
En els casos en què el tàper sí que és apte per posar-se al rentaplats, és preferible col·locar-lo a la safata superior. Aquesta zona queda més allunyada de la resistència de l'electrodomèstic i, per tant, rep menys calor directa. Aquest fet redueix el risc de deformacions en ampolles, tapes o tàpers i evita que es deformin o trenquen per les altes temperatures.