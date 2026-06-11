Aquesta és l'hora ideal d'anar a dormir per millorar l'esperança de vida, segons els metges

N'hi ha prou amb dormir vuit hores cada nit? O també importa l'hora que ens fiquem al llit? L'evidència científica assegura que els hàbits nocturns tenen un impacte directe en el funcionament de l'organisme i, fins i tot, en el risc de desenvolupar determinades malalties. En aquest sentit, els experts insisteixen que és important no només les hores que dormim, sinó també quan ho fem.
Un estudi publicat el 2021 a l'European Heart Journal i impulsat per investigadors de la Societat Europea de Cardiologia va analitzar els hàbits de son de més de 88.000 adults i va concloure que hi ha una franja en què és més favorable anar a dormir. Segons els autors, les persones que s'adormien més tard presentaven un risc més elevat de desenvolupar malalties cardiovasculars durant els anys posteriors.
Concretament, la investigació va arribar a la conclusió que el moment ideal per ficar-se al llit és entre les 22 h i les 23 h. Segons l'estudi, anar a dormir només una hora més tard -entre les 23 h i les 00 h- augmenta un 12% el risc de patir malalties cardiovasculars i, fer-ho més tard de mitjanit, un 25%.
Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van analitzar les dades de 88.000 persones que, durant set dies, van dur una polsera a sobre que enregistrava els patrons de son i moviment. Posteriorment, es va fer un seguiment de la salut d'aquests participants durant gairebé sis anys per poder comparar l'hora en què habitualment anaven a dormir amb l'aparició de malalties cardiovasculars, com ara infarts o ictus.
Quantes hores hem de dormir?
Segons el metge de família, psicòleg clínic i expert en problemes de son, el doctor Darío Fernández, el cos té necessitats diferents en cada etapa de la vida per poder dur a terme amb èxit les seves funcions.
Pel que fa als nadons, necessiten dormir fins a 18 hores diàries; mentre que els infants menors de dos anys, de 13 a 15 hores, amb dues migdiades. Dels 3 als 5 anys, els nens han de dormir de 10 a 12 hores, amb una migdiada; i dels 6 a 10, 10 hores i sense migdiada: Ja amb 11 anys i fins als 16, cal un total de 9 hores; i dels 25 anys en endavant, una mitjana de 8 hores. Pel que fa a la gent gran, a partir dels 60 anys aproximadament, en poden tenir prou amb 6 hores diàries de son.