Les hores que cal dormir en funció de l'edat, segons els metges

Dormir és un bé preuat que molts anhelen, mentre que altres no tenen cap inconvenient a dormir hores i hores s'aixequen ben descansats. Però, quantes hores cal dormir? Quin és el nombre indicat per saber que s'ha descansat suficient? El metge de família, psicòleg clínic i expert en problemes de son, el doctor Darío Fernández, assegura a Infosalus que el cos té necessitats diferents en cada etapa de la vida per poder dur a terme amb èxit les seves funcions.
Sembla que hi ha una regla universal: amb l'edat, disminueixen les hores de son necessàries. És també cert, però, que el temps de descans varia per a cada persona en funció de la seva activitat i característiques. Sigui com sigui, la norma general indica que els humans necessitem dormir la tercera part del dia, és a dir, unes 8 hores més o menys, "tot i que aquí entra la variabilitat és la norma", diu.
De fet, reconeix que hi ha persones que amb sis hores poden aguantar la jornada sense problemes sense sentir-se cansats i a ple rendiment, mentre que d'altres, en canvi, necessiten dormir 10 hores. Amb tot, el doctor Fernández detalla el nombre d'hores orientatiu en funció de l'edat.
Pel que fa als nadons, necessiten dormir fins a 18 hores diàries; mentre que els infants menors de dos anys, de 13 a 15 hores, amb dues migdiades. Dels 3 als 5 anys, els nens han de dormir de 10 a 12 hores, amb una migdiada; i dels 6 a 10, 10 hores i sense migdiada: Ja amb 11 anys i fins als 16, cal un total de 9 hores; i dels 25 anys en endavant, una mitjana de 8 hores. Pel que fa a la gent gran, a partir dels 60 anys aproximadament, poden tenir suficient amb 6 hores diàries de son.
El truc per dormir 46 minuts més
Un nou estudi ha descobert que el son saludable té un impacte positiu en la gratitud i la resiliència de les persones adultes, alhora que en l'augment considerable de diversos aspectes positius de la vida. Els resultats, presentats a la reunió anual de Sleep 2024, mostren que la somnolència subjectiva i els trastorns de l'estat d'ànim milloren quan un se'n va a dormir més d'hora.
Aquest hàbit prolonga el son una mitjana de 46 minuts per nit, mentre que, en canvi, els que se'n van al llit més tard, dormen de mitjana de 37 minuts menys. A l'estudi, liderat per Michael Scullin, doctor en psicologia i professor associat de psicologia i neurociència a la Universitat de Baylor (Estats Units), van participar 90 adults a qui, de manera aleatòria, es va fer marxar a dormir aviat, tard o en un horari "normal" durant una setmana laboral i van ser monitorats.