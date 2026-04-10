L'hàbit amb l'esmorzar d'un expert en longevitat de Harvard: «A partir dels 56 anys és clau»

Com allargar la vida i millorar-ne la qualitat. Aquesta és la pregunta que moltes persones es fan i que desitgen poder contestar algun dia. El biòleg molecular i investigador de la Universitat de Harvard David Sinclair fa dècades que ho estudia, i la seva teoria apunta que l'envelliment no és només una qüestió de desgast físic, sinó també de pèrdua d'informació epigenètica. Segons defensa, aquest procés pot arribar a revertir-se en el futur, tot i que encara s'està estudiant. Hi ha un factor, però, molt més immediat que pot marcar la diferència: els hàbits del dia a dia.
En aquest sentit, l'expert explica que l'alimentació té un paper clau. “Pots influir molt en el teu ritme d’envelliment canviant el teu estil de vida. Resulta que el teu ADN no és el teu destí. La manera com vius la teva vida determina entre el 80% i el 90% del teu ritme d’envelliment”, afirma. Per això, recomana prioritzar aliments saludables, evitar els ultraprocessats i, sobretot, no menjar en excés.
D'altra banda, hi ha un hàbit concret que Sinclair suggereix, sempre que es faci de manera adequada: el dejuni. “Aquesta idea que l’esmorzar és l’àpat més important del dia és una estratègia de màrqueting de principis del segle XX d’una empresa de cereals”, assegura. De fet, afegeix que “l’esmorzar no és l’àpat més important del dia per a la majoria de la gent, especialment per als adults. Sobretot si no tens gana en despertar-te”.
Sinclair explica que ell sovint opta per saltar-se aquest primer àpat del dia i estar més hores sense menjar, una pràctica que es coneix com a dejuni intermitent. “Però hi ha certes maneres de fer-ho. Dejunar no implica desnutrició”, matisa l'expert. Segons diu, la clau és mantenir una bona aportació de vitamines i minerals i garantir així una nutrició adequada.
Segons el científic, aquest tipus de dejuni pot tenir efectes beneficiosos a nivell cel·lular. Concretament, explica que ajuda a augmentar els nivells de NAD, una molècula vinculada a l’energia cel·lular que activa les sirtuïnes, unes proteïnes que actuen com a protectores davant l’envelliment.
No hi ha una fórmula única
Amb tot, Sinclair també adverteix que no hi ha una fórmula única per a tothom: “El primer que diu la ciència és que no hi ha una solució única vàlida per a tothom. Pots saltar-te algun àpat com l’esmorzar i intentar no sopar tard". En cas que es vulgui provar, el científic recomana arribar a les 14 hores de dejuni. "Hi ha qui arriba a les 16 hores. Però 14 hores és un bon començament i és sostenible".