No totes les dietes basades en vegetals són iguals: així influeixen en el risc de demència

Cuidar-se per prevenir malalties a llarg termini. Aquest és, cada cop més, l'objectiu de la societat: canviar la manera de menjar pensant en el futur. En aquest sentit, les dietes basades en verdures han guanyat protagonisme i s'han convertit en una de les opcions més escollides, ja que s'associen a una vida saludable i equilibrada. Ara bé, cal tenir en compte que no totes les dietes vegetals tenen el mateix efecte sobre l’organisme. Un nou estudi revela que la qualitat s'associa amb un menor risc de patir Alzheimer i altres demències.
L'estudi de la Universitat de Hawaii a Manoa (Estats Units) publicat a Neurology, ha analitzat com diferents tipus de dietes basades en vegetals influeixen en el risc de patir Alzheimer i altres demències. Concretament, es van categoritzar tres dietes diferents:
- Dieta basada en plantes general: tota mena de verdures que prioritza el consum de més aliments vegetals que productes animals com la carn, la llet i els ous, sense tenir en compte la qualitat.
- Dieta basada en vegetals saludables: més saludable que prioritza aliments com cereals integrals, fruita, verdures, olis vegetals, fruits secs, llegums, te i cafè.
- Dieta basada en vegetals poc saludables: inclou aliments vegetals menys saludables com cereals refinats, sucs de fruita, patates i sucres afegits.
Per dur a terme l'estudi, es va fer un seguiment durant una mitjana d'11 anys a 92.849 persones amb una edat mitjana de 59 anys a l’inici. Durant aquest temps, 21.478 persones van desenvolupar Alzheimer o alguna altra demència relacionada.
A través d'un qüestionari que els participants van completar a l'inici de la investigació, els investigadors van analitzar la quantitat de cada aliment que consumien per classificar-los. Concretament, se li van assignar tres puntuacions a cada participant segons el seu grau d’adequació a les tres dietes i, a partir d'aquesta puntuació, se'ls va classificar en cinc subgrups.
La importància de la qualitat
Els resultats mostren diferències clares: els participants amb més consum d’aliments vegetals saludables tenien fins a un 12% menys de risc de demència en comparació amb els que menjava menys verdures. En canvi, aquells que consumien més aliments vegetals de baixa qualitat tenien un 6% més de risc. A més, canviar cap a una dieta menys saludable augmentava el risc en un 25%, mentre que millorar la qualitat de la dieta el reduïa un 11%.
“Vam descobrir que adoptar una dieta basada en fruita i verdura, fins i tot a una edat avançada, i evitar les que fossin de baixa qualitat s’associava amb un menor risc d’Alzheimer i altres demències", explica l’autora de l’estudi, Song-Yi Park. Segons l'experta, "els resultats destaquen la importància no només de seguir una dieta basada en vegetals, sinó també de garantir que sigui d’alta qualitat”.
Els investigadors, però, puntualitzen que l'estudi té alguna limitació, ja que van avaluar les dietes basant-se en qüestionaris alimentaris completats pels participants, però és possible que aquests no recordessin amb precisió tots els detalls de la seva alimentació. L’estudi ha comptat amb el suport de l’Institut Nacional sobre l’Envelliment i de l’Institut Nacional del Càncer dels Instituts Nacionals de la Salut.