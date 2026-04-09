La llavor que augmenta 12 vegades el seu pes a l'intestí: «Protegeix el còlon i evita pics de glucosa»

Aquesta llavor s'ha convertit en un element indispensable en els esmorzars saludables, però pocs coneixen el mecanisme que la fa tan beneficiosa. Segons el farmacèutic i divulgador Sento Segarra, el secret resideix en la seva capacitat d'absorció. "Aquesta llavor pot inflar-se fins a dotze vegades i això canvia completament el que passa a l'intestí", assegura l'expert. Es tracta de la xia, un aliment amb un procés de transformació clau que permet que la seva fibra soluble i els seus nutrients interactuïn de manera òptima amb el sistema digestiu, aportant beneficis tant a l'intestí com a la salut general.
Concretament, aquest procés es produeix quan la xia entra en contacte amb un líquid. En qüestió de minuts es transforma i es produeix el que s'anomena "mucílag", una substància que arriba fins a l'intestí i que "ho canvia tot". És aquesta substància viscosa i gelatinosa la que realment interactua amb el sistema digestiu, actuant com a protector durant tot el recorregut per l'organisme.
Un dels grans avantatges del consum de xia és el seu impacte directe en els nivells de sucre en sang. Segarra detalla que, un cop el mucílag arriba a l'intestí prim, "actua com a barrera i el sucre s'absorbeix més lentament". D'aquesta manera, no es produeix cap pic de glucosa ni d'insulina. Aquesta propietat és fonamental per mantenir l'energia estable i evitar pics metabòlics que poden afectar la salut a llarg termini.
Tot i que l'efecte sobre la glucosa és rellevant, el benefici més destacat es produeix a la part final del sistema digestiu. "Però el millor passa a l'intestí gros", assegura Segarra, que explica que són els bacteris els encarregats de digerir la fibra soluble de la xia. I aquesta fermentació bacteriana té una conseqüència directa en la salut del còlon: "Això produeix butirat, que és fonamental per al còlon", un compost essencial per al benestar de la paret intestinal.
El farmacèutic, però, insisteix que hi ha un detall a l'hora de preparar la xia que és imprescindible i que sovint es fa malament a les cuines de casa. Per maximitzar aquests beneficis, Segarra recomana una estratègia específica de consum: "El més important és que hagi estat a remulla des de la nit anterior". Per contra, no es produiria el mucílag. I només d'aquesta manera es garanteix que tota la fibra i els compostos protectors facin la seva funció correctament.