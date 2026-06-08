El gest que has de fer abans de menjar llegums per evitar tenir gasos: «La pròxima vegada prova això»

Els llegums són un dels aliments més complets i recomanats dins d'una dieta equilibrada gràcies al seu alt contingut en proteïna vegetal, fibra, vitamines i minerals essencials. El seu consum habitual contribueix a millorar la salut cardiovascular, ajuda a controlar els nivells de colesterol i glucosa en sang i afavoreix el bon funcionament del sistema digestiu.
Tot i això, moltes persones noten inflor abdominal o gasos després de menjar-ne perquè contenen oligosacàrids, uns hidrats de carboni que l'intestí prim no pot digerir completament. Quan arriben al còlon, la microbiota intestinal els fermenta de manera natural, un procés que genera gasos i que, en algunes persones, pot provocar molèsties digestives més intenses.
Segons explica la doctora María Muñoz al seu perfil de xarxes socials, el problema no estaria tant en els llegums com en el líquid de conservació que els acompanya.
Un gest molt senzill per reduir els gasos
L'especialista assenyala que aquest líquid dels pots de llegums concentra una gran part dels oligosacàrids no digeribles. Aquest procés és completament natural, però en algunes persones genera una producció excessiva de gasos i altres molèsties digestives. Per minimitzar aquests efectes, la farmacèutica recomana esbandir bé els llegums abans de consumir-los.
Només cal posar-los sota un raig d'aigua freda i rentar-los fins que desaparegui l'escuma que es forma a la superfície. D'aquesta manera s'elimina bona part del líquid de conservació i dels compostos responsables de la fermentació. Es tracta d'un truc molt fàcil d'aplicar que pot ajudar moltes persones a continuar gaudint dels llegums sense patir tantes molèsties digestives i que també es pot aplicar pels llegums naturals, deixant-los remullar en aigua "durant 8 o 12 hores", explica la doctora.
Un secret per coure correctament els llegums
El resultat final del cigró, com succeeix amb qualsevol producte, varia segons la varietat i la qualitat d'aquest, però també el procés tant de remull com d'ebullició. Per això, cada cuiner té el seu truc a l'hora de coure'ls. El reconegut xef català Nandu Jubany té la seva manera particular, és a dir, el seu truc per aconseguir uns cigrons amb la textura més gustosa possible. "Remullar els cigrons la nit d'abans i, l'endemà, els coem amb tres parts d'aigua normal i una part d'aigua amb gas", explica el xef de Can Jubany, amb una estrella Michelin.
El fet és que no és el gas qui aporta unes propietats rellevants per aconseguir uns cigrons més tous, sinó el tipus de minerals que porta l'aigua. L'aigua amb gas té una alta concentració de bicarbonat, propietat que fa que els cigrons siguin més tous. Per tant, en cas de no tenir aigua amb gas, es pot posar una culleradeta de bicarbonat i aconseguir un resultat similar.