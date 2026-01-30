El secret de Nandu Jubany per coure els llegums perfectes

Els llegums són un dels aliments més saludables i entre ells hi ha els cigrons, un producte molt complet i beneficiós per a la salut. Aporten proteïna vegetal, fibra i hidrats de carboni d’absorció lenta, cosa que ajuda a tenir energia durant més temps i a controlar la gana. També afavoreixen el bon funcionament del sistema digestiu i ajuden a regular el colesterol. A més, són rics en minerals com el ferro, el magnesi i el potassi, i resulten una opció saludable, econòmica i molt versàtil a la cuina.
Per tot plegat, els cigrons són considerats un dels millors ingredients, a més es poden menjar durant tot l'any gràcies a la seva versatilitat ja sigui en plats freds, com en amanides, o calents, com en estofats. Sovint les presses del dia a dia fan que la gent compri els pots de conserva on els cigrons ja venen cuits, oblidant o menystenint tota la quantitat d'additius que hi ha dins del pot perquè aquells llegums aguantin en bon estat durant mesos i mesos i sense necessitat de refrigeri.
Comprar-los al mercat o secs
Per aquest motiu valorar comprar-los fets en un mercat o secs és una opció d'allò més encertada. Bé és cert que comprar-los cuits al mercat és la millor decisió: al cap i a la fi, ja estan cuits -per un expert- i llestos per menjar, però fer-los a casa també permet cuinar-los des de zero i que la recepta sigui d'allò més deliciosa.
El truc de Nandu Jubany
El resultat final del cigró, com succeeix amb qualsevol producte, varia segons la varietat i la qualitat d'aquest, però també el procés tant de remull com d'ebullició. Per això, cada cuiner té el seu truc a l'hora de coure'ls. El reconegut xef català Nandu Jubany té la seva manera particular.
En el marc del Gastronomic Forum Barcelona, Jubany va lloar diversos plats de la gastronomia catalana, entre ells l'escudella i carn d'olla. I va explicar el seu truc per aconseguir uns cigrons amb la textura més gustosa possible. "Remullar els cigrons la nit d'abans i, l'endemà, els coem amb tres parts d'aigua normal i una part d'aigua amb gas", explica el xef de Can Jubany, amb una estrella Michelin.
Què aporta l'aigua amb gas?
El fet és que no és el gas qui aporta unes propietats rellevants per aconseguir uns cigrons més tous, sinó el tipus de minerals que porta l'aigua. L'aigua amb gas té una alta concentració de bicarbonat, propietat que fa que els cigrons siguin més tous. Per tant, en cas de no tenir aigua amb gas, es pot posar una culleradeta de bicarbonat i aconseguir un resultat similar.
Propietats dels cigrons:
- Calories: 341 kcal
- Greixos: 5,5 g
- Hidrats de carboni: 55 g
- Proteïnes: 20,80 g
- Fibra: 15,50 g
- Sodi: 25 mg
- Calci: 143 mg
- Ferro: 6,80 mg
- Potassi: 1000 mg
- Magnesi: 122 mg