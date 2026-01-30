Deu aliments clau de la dieta de la longevitat: si en menjes, vius més temps

Hi ha una àmplia evidència científica que confirma que la dieta és un factor clau per gaudir una bona salut. El consum de productes amb efectes positius per a la salut han de ser la base dels àpats quotidians mentre que els excessos s'han de fer amb moderació. En aquest sentit, hi ha diversos aliments que ajuden a allargar l'esperança de vida.
Una publicació del grup hospitalari privat Quironsalud recull que els llegums no poden faltar en una dieta antiedat, ja que són una bona font de fibra, proteïnes vegetals, vitamines i minerals. Fa referència a diversos estudis recents que indiquen que consumir-ne entre 100 i 200 grams al dia pot ajudar a allargar la vida.
Completen el podi les fruites i les verdures, amb una recomanació diària de dues o tres porcions, en el primer cas, i entre 600 i 800 grams, en el segon. A més, convé menjar peix, ja que ajuda a substituir la carn vermella i destaca per la qualitat proteica, la facilitat de digestió i l'alt contingut en nutrients, vitamines i minerals. En termes generals, es recomana menjar tres o quatre porcions setmanals.
En sisè lloc, Quironsalud insta a menjar fruits secs. Amb entre 15 i 20 grams, diu, ja es redueix un 19% la mortalitat, alhora que són una gran font de greixos saludables i fibres probiòtiques. I tanca el llistat amb l'aigua, i indica que cal beure'n dos litres al dia. Si la persona té dificultats per mantenir-se hidratada, es pot complementar amb infusions de te verd, gingebre, cúrcuma o cardamom.
Finalment, el famós bioquímic expert en longevitat Valter Longo afegeix tres aliments per completar el top 10. El primer són els cereals integrals que, segons un estudi de l'Escola de Salut Pública de Harvard, redueix el colesterol LDL, els triglicèrids i la pressió arterial. En segon lloc, parla de la ceba i l'all, que tenen molts compostos organofosforats amb efectes antidiabètics, antitumorals, antiinflamatoris i immunomoduladors. I, per acabar, recomana menjar ous, com a alternativa a la carn.
L'aliment quotidià que és una "bomba de nutrients"
En l'era de la productivitat i l'eficiència, els anomenats "superaliments" han guanyat molta popularitat. Tot i que la ciència no valida el terme, des d'un punt de vista divulgatiu, serveix per fer referència als aliments amb múltiples propietats beneficioses per a la salut.
Un d'aquests superaliments són les sardines en llauna, una opció econòmica i molt completa per incorporar calci, omega-3 i proteïnes a la dieta. Són molts els nutricionistes que insisteixen en la importància de menjar-ne sovint, ja que complir amb la ingesta de greixos essencials no és fàcil.