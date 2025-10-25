L'aliment quotidià que és «una bomba de nutrients», segons els nutricionistes

En l'era de la productivitat i l'eficiència, els anomenats "superaliments" han guanyat molta popularitat. Tot i que la ciència no valida el terme, des d'un punt de vista divulgatiu, serveix per fer referència als aliments amb múltiples propietats beneficioses per a la salut.
Un d'aquests superaliments són les sardines en llauna, una opció econòmica i molt completa per incorporar calci, omega-3 i proteïnes a la dieta. Són molts els nutricionistes que insisteixen en la importància de menjar-ne sovint, ja que complir amb la ingesta de greixos essencials no és fàcil.
"Menjar una llauna de sardines amb espines proporciona el doble de calci que un got de llet", destaca la nutricionista Julia Farré. I és que, mentre que 100 mil·lilitres de llet aporten 120 mil·ligrams de calci, 100 grams de sardines n'aporten fins a 380. "A més, és una bona alternativa per als intolerants a la lactosa", afegeix.
D'altra banda, una dieta rica en proteïnes de la sardina millora el control metabòlic dels pacients de diabetis tipus 2, segons la hipòtesi del projecte de recerca Pilchardus del Centre de Recerca Biomèdica a la Xarxa de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (Ciberdem). I en la mateixa línia, permet millorar el tractament contra la cirrosi, la principal malaltia crònica del fetge que representa la quarta causa de mort en adults de 50 a 65 anys.
El superaliment barat recomanat per a dones i infants
A les zones més caloroses de la Terra, als tròpics, està molt estès el consum d'un aliment molt ric en nutrients i que la primera investigació a gran escala sobre el seu consum ha determinat que es tracta del que es coneix com un superaliment. En aquest cas concret, se li suma el fet que és barat i accessible.
Per això és tan consumit a l'Àfrica oriental i occidental, així com a l'oceà Índic. Sovint es produeix en petites peixateries i se sol comercialitzar de manera informal, per la qual cosa fins ara se sabia poc sobre la seva àmplia producció, consum i fins i tot sobre el seu valor nutritiu.
Fins ara, perquè un equip internacional d'investigadors dirigit per acadèmics de la Universitat de Lancaster (Regne Unit) ha proporcionat evidència científica que aquest aliment contribueix significativament a la ingesta recomanada de nutrients per a nens petits i dones, tal com recull l'estudi publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences. Es tracta del peix sec, un aliment assequible i de fàcil accés als tròpics especialment important en la dieta dels qui viuen a llars pobres i a prop de costes o centres urbans.