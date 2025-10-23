L'error que perjudica la flexibilitat metabòlica i dificulta perdre pes, segons una nutricionista

El frenètic dia a dia té efectes que va més enllà del cansament, ja també afecten el metabolisme i consegüentment al benestar físic i emocional. Gairebé qualsevol detall determina part de la nostra energia, capacitat de concentració, de rendir i ser feliç, alegre i actiu.
L'alimentació és clau i la nutricionista Isabel Belaustegui ha donat les claus de com funciona el metabolisme i com la ingesta de determinats aliments fa que el cos de manera autònoma sàpiga gestionar l'aportació d'aquesta energia i pugui destinar-la a les diferents funcions, com també influir en la capacitat de mantenir-nos més temps sense sentir la necessitat d'haver de picar alguna cosa o tenir ansietat.
Concretament, hi ha un concepte que s'anomena "flexibilitat metabòlica" i es regeix per la capacitat del cos de determinar d'on s'obté l'energia. La nutricionista explica que en el cas de consumir "productes rics en carbohidrats, com el pa, la pasta o les galetes el cos utilitzarà l'energia a través de la glucosa i aplicar-la a les funcions vitals".
Els beneficis dels aliments rics en greixos
El fet és que quan s'està en dejú o hi ha una ingesta rica en greixos, "les clavilles de la maquinària que és el metabolisme canvien", sentencia. Belaustegui assegura que l'obtenció d'energia s'orienta en la crema de greixos. "Quan mengem alvocat, oli de coco, oli d'oliva verge extra, ens aporta una energia estable i ens ajuda a menjar menys cops al dia i a poder estar en dejú sense patir, sense estar ansiós per menjar", explica la nutricionista.
La capacitat de ser flexible a l'hora de destriar d'on es vol obtenir l'energia forma part de l'espècie humana, assegura Belaustegui. Però el dia a dia frenètic que en part provoca que la dieta moderna estigui basada en el consum constant de glucosa, en una vida més sedentària i estressada fa que es vagi perdent la capacitat de flexibilitat metabòlica.
"Persones que ho noten perquè han de menjar cada poques hores, que no poden fer res durant el matí si no han esmorzat, és com que s'ha d'endollar el mòbil constantment perquè hi hagi bateria", exemplifica l'experta.
A més, aquest canvi de dieta, i conseqüentment la manera de treballar del cos, fa que sovint no es rebaixin aquells quilos que es volen reduir o el greix característic de la panxa no acabi marxant mai. Així mateix, de la mateixa manera que hi ha totes aquestes conseqüències per tenir un sistema metabòlic descontrolat, de la mà també hi va la inflamació, una sensació de molèstia i de fatiga constant.
Alguns dels aliments amb major proporció dels coneguts com a greixos saludable són: els ous, els fruits secs -especialment les avellanes, les nous i les ametlles-, el quefir, les olives, l'alvocat i el peix blau.