Els millors aliments contra la migranya, segons una metgessa

La migranya és molt més que un simple mal de cap: es tracta d’una malaltia neurològica que pot arribar a ser altament incapacitant per a qui la pateix. Es caracteritza per un dolor intens, sovint localitzat en un costat del cap, i pot anar acompanyat de símptomes com nàusees, sensibilitat a la llum o al soroll, i fins i tot alteracions visuals. Concretament, durant la migranya hi ha una vasodilatació i un procés inflamatori dins del cervell provocat per una activació anormal de les neurones on l'estrès i l'alimentació tenen a veure.
Tot i ser una molèstia força comuna, continua sent poc entesa i, en molts casos, difícil de tractar. La migranya pot afectar la vida quotidiana, la concentració i el rendiment, per això els especialistes insisteixen en la importància d’identificar-ne les causes i trobar estratègies per prevenir-ne els episodis.
Tot i que hi hagi casos que siguin de difícil tractament, hi ha aliment que es poden incorporar a la dieta per tal de reduir els efectes, o retirar aquells ingredients que són provinents a generar aquest tipus de mal de cap tan molest.
La doctora Sara Marín és especialista en salut femenina i ment, i a Instagram, sota el nom de @uncafecontudocora, acumula gairebé un milió de seguidors. En un dels seus últims vídeos ha explicat quins són els aliments que poden ser útils per tal d'evitar la migranya o reduir els seus efectes.
Aliments que cal incorporar a la dieta:
- Els espinacs són rics en magnesi i relaxen els vasos sanguinis i ajuda a prevenir les crisis de mal de cap i migranya.
- Les nous aporten una gran quantitat d'Omega-3 i vitamina E, molt útils per protegir el sistema metabòlic i nerviós.
- El salmó, de la mateixa manera que les nous, també és una gran font d'Omega 3, i més aporta greixos saludables. Tot plegat fa que redueixi la freqüència amb la qual apareixen migranyes.
- L'alvocat, també és un molt bon aliment. La seva aportació de magnesi i greixos saludables que ajuden a millora la circulació sanguínia.
Aliments que cal evitar per no patir més del compte amb la migranya:
- El formatge curat té tiramina, un compost que altera la mida dels vasos sanguinis i segons Marín: "Pot disparar la migranya".
- El vi, tot i que hi hagi molts amant d'aquest producte, no va bé per tal d'evitar la migranya. El vi conté histamina que genera vasodilatació i dolor. Així mateix, la doctora fa èmfasi en el vi negre, que encara és més perjudicial.
- Els embotits, prohibits. "Contenen nitrit que es converteix en òxid nítric, un potent vasodilatador", explica la doctora.
- Els refrescs ensucrats cal evitar-los a tot preu, contenen aspartam, fet que permet activar les neurones i el dolor en persones sensibles.
Per altra banda, un producte que es pot prendre, però si s'abusa pot generar l'efecte contrari és el cafè. Un mica ajudarà a sentir menys dolor i a estar menys apagats, però si se supera la dosi recomanada pot fer l'efecte contrari i ser més contraproduent que beneficiós.