Aquestes són les estafes més habituals dels comerços en època de rebaixes

Un cop passa el dia de Reis, les rebaixes comencen, i amb aquestes una bogeria col·lectiva per aconseguir productes als millors preus. Tot i que diversos experts asseguren que les rebaixes d'avui dia ja no són el mateix que les de dècades passades, anar de botigues durant l'època de rebaixes és un calvari. Els coneixedors del tema argumenten que el fet que hi hagi rebaixes durant tot l'any fa que els descompte que es feien al juliol i passades les festes de Nadal quedin més reduïts o que les ofertes no siguin tan rellevants.
En qualsevol cas, les ofertes dels comerços un cop es torna a la rutina fan que molta gent ompli les botigues i els centres de les ciutats, però cal saber que no és or tot el que lluu: hi ha enganys, estafes i preses de pèl. Per aquesta raó des de FACUA-Consumidors en Acció han assenyalat quines són les pràctiques més habituals en temps de rebaixes.
Els enganys, estafes i preses de pèl més comunes
En primer lloc, alerten sobre el gran nombre de devolucions i consegüentment l'elevada xifra de persones que compren productes ja usats. L'exemple que utilitza l'organització per assenyalar aquest tipus de praxi és que es pot comprar una consola de rebaixes i veure que ha estat utilitzada, i és perquè s'ha fet el regal, s'ha jugat durant les vacances i un cop es torna a treballar o a l'escola, l'han retornada. En el mateix sentit, cal anar alerta si quan en comprar un electrodomèstic ens informen que té un any de garantia en comptes de tres... Ben segur que es tracta d'un producte de segona mà.
Una altra mala pràctica d'alguns comerços és vendre productes exclusius de l'època de rebaixes. Des de l'organització afirmen que es tracta d'objectes que compren a preu reduir únicament per aquestes dates i que realment no existeix ca rebaixa sobre aquests.
Apujar preus abans de rebaixes
Apujar preus abans de rebaixes és més habitual del que sembla, però els consumidors ho haurien de saber. Segons la llei, el descompte no es fa sobre qualsevol preu precedent al rebaixat, sinó que la rebaixa es fa sobre el preu més baix dels últims 30 dies. Per tant, en cas de veure una pràctica així, la llei t'empara.
Entre tots els regals de Nadal, sovint n'hi ha algun que apareix amb desperfectes i en conseqüència es vol canviar. A l'hora d'anar a la botiga i demanar un canvi, la botiga no pot negar-se a retornar-te els diners i obligar-te a acceptar un val, només ho pot fer en el cas que no hi hagi el mateix producte que el que tenies.
Distingir les zones
Un dels costums més típics de les empreses comercials és situar els productes rebaixats fregant de roba, electrodomèstics o materials de la nova col·lecció o que simplement no tenen cap mena de descompte. Des de FACUA alerten als consumidors sobre trobar-se davant d'aquestes situacions, ja que el comprador pot confondre's i associa que si hi ha un gran rètol de "REBAIXES" tota aquella zona tindrà descomptes, i no és així. A més, situar roba de la nova col·lecció fregant de les rebaixes fa que sovint l'article que més agrada sigui el que no està rebaixat i se sigui més propens a caure en la temptació.