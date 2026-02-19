El Govern obre la porta a les concessions per construir carreteres, estacions de l’L9 i electrolineres

El govern surt al mercat per accelerar projectes. La Generalitat ha obert aquest dijous tres consultes preliminars al mercat (CPM) per saber si les empreses construirien electrolineres i estacions de l’L9 i farien actuacions en el marc del programa de carreteres. Segons han informat fonts del departament de Territori, l’objectiu d’aquest procediment és aprofitar la col·laboració publicoprivada per “donar una empenta” a tres projectes d’infraestructures que sumen 1.184 milions d’euros.
Gràcies a aquest nou model, el Govern podrà saber en el termini d’un mes com ha de publicar les licitacions perquè “no quedin desertes” i “els concursos siguin viables”. El procés està obert a constructores, societats concessionàries, fons d’inversió, entitats financeres i consultores, entre altres agents.
Així, es tracta d’un procés que és previ a les licitacions i que, segons fonts del departament que dirigeix Sílvia Paneque, feia catorze anys que no s’utilitzava. L’objectiu és saber si el mercat està preparat per assumir aquestes obres, com els va millor que publiquin les licitacions i accelerar les inversions, tot i que el termini de pagament s’establirà en cada concessió. Per aconseguir tota aquesta informació, cada CPM inclou un termini de quinze dies naturals per fer consultes prèvies, per després obrir-ne un altre de trenta dies addicionals per poder-les respondre. També hi ha la possibilitat de fer entrevistes posteriors amb les unitats promotores per aprofundir en les propostes.
Tres projectes
En concret, la primera de les consultes al mercat és per participar en el programa de carreteres 2+1, unes actuacions que sumen una inversió de 666 milions d’euros i que tenen per objectiu millorar la seguretat de la xarxa viària. En aquest cas s’aplicaria el pagament per disponibilitat, on l'administració pública paga a una empresa privada per la gestió i manteniment d'una infraestructura basada en la seva disponibilitat i qualitat de servei, no en l'ús que en facin els usuaris.
D’altra banda, la segona de les preguntes és qui està interessat a acabar nou de les estacions de l’L9 del metro de Barcelona. Així, la Generalitat treu a concessió “part” de les obres que falten per fer amb una inversió de 500 milions d’euros per poder “acabar d’una vegada” una línia que acumula molts retards en la seva construcció.
Finalment, la tercera de les preguntes al mercat va per la construcció d’11 electrolineres repartides per cinc carreteres: C-33, C-32, C-60, C-25 i C-16. El projecte abasta 18 milions d’euros d’inversió, i el que es vol sotmetre a debat tècnic i comercial és l’estratègia que se segueix per fer els lots, la potència requerida, els serveis addicionals i l’abast de l’obra. En total, tres projectes que sumen 1.184 milions d'euros i que estan centrats a complir amb les directrius europees de reducció d'emissions i millorar la seguretat i la mobilitat dels catalans seguint l'aposta per la col·laboració publicoprivada.