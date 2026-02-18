L'ajut de 500 euros que poden demanar els jubilats per millorar l'eficiència energètica

L'eficiència energètica és un dels reptes existents en relació amb l'habitatge i el medi ambient. Per una banda, la necessitat de renovar el parc d'habitatge és una realitat, encara queden molts pisos antics sense ascensors, sense un correcte aïllament tèrmic, amb teulades d'amiant i amb estructures que amb el pas del temps s'han deteriorat.
Resoldre aquestes carències requereix una despesa relativament elevada, però hi ha ajuts que impulsen aquestes renovacions. Un és el pla Renove de calderes i eficiència energètica que gestionen les comunitats autònomes. Tot i que aquest ajut no va destinat únicament a la gent més gran del país, sí que són qui més aprofiten més aquestes subvencions, ja que de manera majoritària són qui resideixen en pisos més vells i on probablement hi haurà una caldera antiquada.
Fins a 500 euros
L'ajut pot arribar fins a 500 euros depenent de la categoria i l'eficiència del nou electrodomèstic. Amb la substitució de l'antiga caldera es busca millorar l'eficiència i també la seguretat del circuit. A més, en augmentar la seguretat i l'eficiència, el consum disminueix de manera destacable i això es veu reflectit en la factura de la llum o el gas i en l'impacte al medi ambient.
El pla Renove va dirigit a compensar parcialment la instal·lació de calderes de gas i altres elements més eficients que substitueixin equips antics. Amb l'ajut es busca cobrir el cost tant de la instal·lació com la mà d'obra de la retirada de la vella caldera. A més, des d'algunes instal·ladores o companyies de calderes afegeixen més descomptes.
Qui pot demanar l'ajut?
La subvenció s'adquireix via la comunitat autònoma corresponent i se sol·licita a través dels portals oficials o a través de les companyies adherides al pla Renove. Les persones que poden demanar aquest ajut són totes aquells propietaris d'un habitatge, així com qualsevol titular del subministrament de gas o llum que compleixi els requisits tècnics. Tot i que no s'exigeix una renda mínima, sí que és l'habitatge ha de ser l'habitual i l'equip nou ha de complir unes especificacions mediambientals.
De què serveix tenir una bona eficiència energètica?
Les normatives europees i les polítiques locals i nacionals que aposten per la rehabilitació d'habitatges tenen un objectiu clar: reduir dràsticament el consum d'energia a les llars, especialment la que no és renovable, un pas indispensable per a la transició energètica i el camí cap a la neutralitat de carboni.
Però a escala individual, els beneficis també són fàcils de palpar a l'hora de pagar les factures: l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) calcula que un habitatge amb un certificat E -que a Catalunya són majoritaris- pot arribar a gastar prop de 1.000 euros anuals més que un amb un nivell A. Al cap i a la fi, un sistema energètic eficient i un aïllament tèrmic que impedeixi que s'escapi el fred o la calor fa reduir l'energia que es fa servir, especialment la que prové del gas. Així, cal posar menys estona l'estufa o l'aire condicionat per viure amb una temperatura confortable.