Aquests són els jubilats que cobraran menys tot i la pujada de la pensió

Aquest any, les pensions del sistema de la Seguretat Social han tornat a actualitzar-se per no perdre poder adquisitiu. En concret, les pensions contributives, com les de jubilació, incapacitat o viduïtat, han augmentat un 2,7%, d’acord amb l’evolució de l’Índex de Preus al Consum (IPC) entre el desembre del 2024 i el novembre del 2025.
Ara bé, no totes les pensions han crescut al mateix ritme. Les pensions mínimes i les no contributives han rebut una pujada superior a la inflació, amb l’objectiu d’apropar-les progressivament als llindars de pobresa marcats pel Govern de cara al 2027. En aquest sentit, les pensions mínimes de jubilació per a llars unipersonals han augmentat un 7,07%, mentre que les pensions amb parella a càrrec i les de viduïtat amb càrregues familiars ho han fet en un 11,4%. Aquest mateix percentatge s’ha aplicat també a les pensions no contributives i a l’Ingrés Mínim Vital.
Quan l'augment no vol dir cobrar més
Tot i aquestes millores, no tots els pensionistes notaran un augment real en la quantitat que reben cada mes. De fet, en alguns casos, el que entra al compte pot ser fins i tot inferior al que es cobrava a finals de l’any passat. El motiu no és la pensió en si, sinó la fiscalitat.
L’IRPF funciona de manera progressiva: com més ingressos es tenen, més alt és el tipus impositiu aplicable. Això fa que una revalorització aparentment positiva pugui comportar un canvi de tram fiscal o l’aplicació d’una retenció que abans no existia. Segons expliquen experts de BBVA, hi ha pensionistes que, després de la pujada, superen el límit exempt de retencions i passen a tributar, encara que sigui amb un percentatge baix.
Actualment, estan exemptes de retenció les rendes anuals inferiors als 17.094 euros bruts, una xifra que coincidiria amb el salari mínim interprofessional previst per al 2026 si s’aprova definitivament. A partir d’aquest llindar, qualsevol import addicional està subjecte a retenció.
Qui percebrà menys diners?
Entre els col·lectius que poden veure reduït el líquid mensual hi ha els jubilats que van començar a cobrar la pensió durant els darrers mesos del 2025. També aquells que, per tenir ingressos molt baixos o inexistents l’any anterior, no estaven subjectes a retenció, però que en un exercici fiscal complet sí que passen a estar-ho.
Tot i això, la Seguretat Social recorda que aquesta situació és puntual: la pensió bruta és més alta i això juga a favor del pensionista en futures revaloritzacions. A més, les retencions depenen de múltiples factors, com l’edat, l’estat civil, la comunitat autònoma de residència o si existeix una discapacitat reconeguda. Segons BBVA, que una revalorització acabi traduint-se en menys diners nets és una circumstància poc habitual i acostuma a donar-se només en casos concrets o quan hi ha canvis personals o familiars rellevants.