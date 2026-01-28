Pensió mínima de jubilació: quant és i com saber si tens dret a complements

Els treballadors que compleixin certs requisits tenen dret a una pensió de jubilació, tot i que les condicions són molt variables en funció dels anys cotitzats, la base de cotització de referència, les circumstàncies familiars i altres determinants. Si bé, existeix una pensió mínima a l'Estat que s'actualitza cada any en funció de l'IPC.
La pensió mínima més baixa va dirigida a les persones prejubilades abans dels 65 anys amb cònjuges que no estan a càrrec seu i és de 888,70 euros en 14 pagues (12.441,80 euros bruts anuals). Si tenen un cònjuge a càrrec, la pensió mínima augmenta fins als 1.256,60 euros en 14 pagues (17.592,40 euros bruts anuals). Si no tenen cònjuge, la pensió mínima queda en 936,20 euros en 14 pagues (13.106,80 euros bruts anuals).
D'altra banda, pel que fa a la població jubilada a partir dels 65 anys amb cònjuges que no estan a càrrec seu, la pensió mínima és de 827,90 euros en 14 pagues (11.590,60 euros bruts anuals). Si tenen un cònjuge a càrrec seu, la pensió mínima augmenta fins als 1.256,60 euros en 14 pagues (17.592,40 euros bruts anuals). Si no tenen cònjuge, la pensió mínima queda en 875,90 euros en 14 pagues (12.262,60 euros bruts anuals).
Finalment, la pensió mínima varia si la persona té una incapacitat permanent reconeguda en grau de gran incapacitat o gran invalidesa. En aquest cas, la pensió mínima és de 1.333,00 euros en 14 pagues (18.662,00 euros bruts anuals) si té un cònjuge no a càrrec seu. Si tenen un cònjuge a càrrec seu, la pensió mínima augmenta fins als 1.884,70 euros en 14 pagues (26.385,80 euros bruts anuals). Si no tenen cònjuge, la pensió mínima queda en 1.404,30 euros en 14 pagues (19.660,20 euros bruts anuals).
Quants diners perdràs si et jubiles un, cinc o deu anys abans d'hora
Les jubilacions anticipades, voluntàries o involuntàries, permeten als treballadors acabar abans la seva vida laboral. En aquests casos, la Seguretat Social ho permet i, a canvi, aplica uns coeficients reductors que és un percentatge que s'aplica als diners que rep cada pensió, per tant, es veurà reduïda.
Per entendre aquests coeficients hem de diferenciar entre la jubilació anticipada voluntària i la involuntària. La primera es pot avançar fins a dos anys mentre que la segona fins a quatre. En ambdós casos la reducció depèn de dos factors: els anys cotitzats del treballador i els mesos exactes de jubilació anticipada.
Aquest 2026, la normativa referent a les pensions tornarà a canviar a l'Estat. Els múltiples canvis realitzats pels diferents governs en els últims anys deriven en aquests canvis tan determinants com la modificació l'edat de jubilació. Les noves condicions afectaran especialment aquells que no arribin a reunir els anys cotitzats mínims per rebre la pensió completa.