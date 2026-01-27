Els pensionistes que hagin comprat un habitatge abans del 2013 poden estalviar-se 1.356 euros a l'any

Una nova deducció fiscal beneficia un grapat de pensionistes. En concret, tots aquells que van adquirir el seu habitatge habitual abans del 2013. És la deducció per inversió en habitatge i a partir d'una resolució del Tribunal Econòmic-Administratiu-Central (TEAC) es pot tornar a demanar, obtenint una devolució de fins a 1.356 euros per any.
La deducció per inversió en habitatge habitual era un avantatge fiscal relacionat amb la compra o rehabilitació del pis habitual. Permetia descomptar una part dels diners invertits (hipoteca, compra, obres) de l’IRPF, però va ser eliminat l'1 de gener de 2013. Durant els anys que va estar activa, els contribuents podien deduir-se el 15% del pagat anualment per la hipoteca. Ara això es recupera i es pot reclamar a través de l'Agència Tributària.
Qui hi pot aplicar
Amb la nova posada en marxa de la deducció el matís important és que només la poden demanar aquells que ja van fer-ho abans de l'eliminació, però en els anys posteriors han d'haver continuat fent els pagaments vinculats a l'immoble -hipoteca, amortitzacions parcials, assegurances obligatòries i els interessos corresponents- i han de poder acreditar-ho. També han de ser propietaris de l'habitatge. D'altra banda, la deducció no afecta aquells que ja hagin acabat de pagar la hipoteca perquè no es pot justificar amb pagaments actuals.
També s'ha activat la rectificació d'autoliquidació. Permet reclamar fins quatre anys enrere els impostos pagats de més. Sempre i quan s'hagin fet amortitzacions o pagaments en els exercicis anteriors en què no es va aplicar la rebaixa.
Com s'ha de demanar
Per a demanar la deducció cal presentar una sol·licitud de rectificació de l'autoliquidació de l'IRPF, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària i citar la resolució del TEAC. Cal aportar, a més, la següent documentació: escriptures de compra i venda, dades d'hipoteca o amortitzacions. Tot allò que ajudi a justificar que els pagaments vinculats a l'habitatge s'han mantingut en els darrers anys.