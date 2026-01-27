Aquesta és la millor pastisseria de cada demarcació de Catalunya

Els guardons Fava de Cacau de Sant Vicenç dels Horts han premiat de nou les 50 millors pastisseries de Catalunya. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la gala de la novena edició dels premis, que ha tingut lloc al CCC Virgínia d'Amposta, i que ha distingit les pastisseries més exquisides del país. Entre alguns dels premis, destaquen el de l'establiment més innovador, que ha premiat la Magma BakeryLab de Barcelona, o el de major valor històric, que s'ha atorgat a Dolços Alemany 1912, d’Amposta (Montsià).
L'entrega de premis va ser presidida per l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts, Miquel Comino, i va comptar amb una àmplia representació del món de la pastisseria. Els Fava de Cacau de Sant Vicenç dels Horts constitueixen el reconeixement de prestigi més alt en el sector a Catalunya. El seu jurat, coordinat l’especialista Marc Balaguer, està integrat per professorat de pastisseria, periodistes de gastronomia i pastissers i pastisseres que no disposen de cap establiment en propietat perquè exerceixen el seu ofici a restaurants, acadèmies o altres institucions.
Els Fava de Cacau també premien les millors pastisseries de set demarcacions territorials: Barcelona, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, Lleida i Ponent, la Catalunya Central, el Gironès, el Garraf - Penedès i el Pirineu. En aquest sentit, aquests són els guardonats per cada àmbit.
Morreig, millor pastisseria de Barcelona
La millor pastisseria de la demarcació de Barcelona és Morreig, ubicada al carrer de Verdi, 25, al barri de Gràcia.
Cal Jan, millor pastisseria de Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre
Pel que fa a la millor pastisseria de la demarcació del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, aquesta es troba a Torredembarra, Cal Jan.
Tugues, millor pastisseria de Lleida i Ponent
Quant al millor comerç de Lleida i Ponent, aquest és Tugues, que està ubicat a Lleida.
El Cigne, millor pastisseria de la Catalunya Central
La millor pastisseria de la Catalunya Central és El Cigne, de Manresa.
Tornés, millor pastisseria del Gironès
A la demarcació del Gironès, la pastisseria guardonada ha estat Tornés, que està a Girona.
Targarona, millor pastisseria del Garraf – Penedès
Targarona és la millor pastisseria del Garraf - Penedès, i es troba a Igualada.
Gil, millor pastisseria del Pirineu
Finalment, quant al Pirineu, Gil és la millor pastisseria de la zona, ubicada a Llívia.