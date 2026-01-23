La dieta que ajuda a alentir el deteriorament cognitiu, segons un estudi liderat per la URV

Sabem que l'alimentació, juntament amb el descans i l'activitat física, és un dels pilars fonamentals que contribueix a tenir una millor salut digestiva, així com un benestar general i una millor qualitat de vida. Ara, una nova recerca constata que hi ha una dieta concreta que també ajuda a preservar la funció cognitiva a mesura que l'envelliment avança: la nostra, la mediterrània. La investigació, liderada per la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el CIBERobn, conclou que aquest patró alimentari podria ajudar a alentir el deteriorament cognitiu.
L'estudi, publicat a la revista BMC Medicine, mostra com la dieta mediterrània s'associa a una microbiota intestinal més saludable i a un deteriorament cognitiu més lent en persones grans amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica. La funció cognitiva inclou capacitats com la memòria, l'atenció, l'aprenentatge, el llenguatge o la presa de decisions, essencials per mantenir l'autonomia en la vida quotidiana.
Per dur a terme la recerca, s'han analitzat durant sis anys les dades de 746 adults grans amb alt risc cardiometabòlic. L'equip investigador n'ha avaluat el grau d'adherència a la dieta mediterrània, la composició de la microbiota intestinal i l'evolució de la seva funció cognitiva al llarg del temps. Els resultats indiquen que les persones que seguien de manera més fidel aquest patró alimentari presentaven una microbiota intestinal més favorable i, per tant, una evolució cognitiva més positiva.
Un dels aspectes més innovadors del treball és la identificació d'una "empremta microbiana" pròpia de la dieta mediterrània. Aquest nou biomarcador, basat en la presència i l'abundància de determinats bacteris intestinals associats a aquest tipus d'alimentació, també es relaciona amb un deteriorament cognitiu més lent. Segons els autors, aquesta troballa aporta noves pistes sobre els mecanismes biològics que expliquen els beneficis de la dieta mediterrània sobre el cervell.
Jiaqi Ni, primera autora del treball i investigadora predoctoral de la URV, assenyala que aquest estudi "demostra que la microbiota intestinal és una peça clau en els beneficis cognitius de la dieta mediterrània". En aquest sentit, assegura que els resultats "suggereixen que alguns bacteris intestinals associats a una major adherència a aquest patró alimentari podrien protegir davant del deteriorament cognitiu”.
En la mateixa línia, el catedràtic de la URV Jordi Salas-Salvadó, director de l’estudi, destaca que el fet d'identificar una nova empremta microbiana associada a la nostra dieta “obre noves oportunitats per dissenyar intervencions nutricionals o microbianes orientades a promoure un envelliment cognitiu saludable”.
Finalment, les investigadores del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV Nancy Babio i Stephanie K. Nishi subratllen la rellevància dels resultats en un context d’envelliment poblacional i augment de la prevalença de la demència, i apunten que millorar la qualitat de la dieta és una estratègia "senzilla" i "accessible" amb beneficis reals per a la salut cerebral.